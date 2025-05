Cu cine votează vedetele din România. Între „am toate motivele să-mi fie frică” și „plec din țară, să mor eu!”

Pe 18 mai, în turul doi al alegerilor prezidențiale, românii au de ales între doi candidați cu orientări politice total diferite. Ambii și-au atras de partea lor vedete. Unele nu s-au sfiit să-și exprime în spațiul public opțiunea electorală pe care o vor avea duminică, în ziua scrutinului.

Andreea Raicu: „Votez Nicușor Dan”

Una dintre vedetele care și-au exprimat clar susținerea pentru candidatul independent Nicușor Dan este Andreea Raicu.

„18 mai este o zi foarte importantă. Nu este doar o rundă de alegeri. Este un moment de răscruce, un moment al adevărului. Va trebui să alegem între o cale europeană, care poate nu este perfectă, dar are foarte multe șanse pentru noi și un drum către o zonă foarte gri, populistă și autoritară. Cred că avem o șansă reală. Și dacă, împreună, îi vom convinge pe toți oamenii care încă nu vor să meargă la vot, putem să ajungem la liman. Votez Nicușor Dan!”, a spus Andreea Raicu la recentul miting proeuropean din Capitală.

Vlad Craioveanu: „Pe 19 mai decidem noi ce facem cu tine”

Realizatorul radio Vlad Craioveanu a reacționat dur după mesajul transmis de George Simion celor care nu îl susțin la alegerile prezidențiale.

„Tu nu conduci o țară, George. Tu vrei s-o răzbuni. Pe cine? Pe toți cei care n-au vrut să-ți cânte în cor. Pe cei care au văzut că sub tricolorul fluturat e doar orgoliu gol și sete de control. Și-acum, întrebarea ta: „Ce fac eu cu voi după 19 mai?” Concluzie? Pe 19 mai nu decizi tu ce faci cu noi. Pe 19 mai decidem noi ce facem cu tine”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Delia: „Am toate motivele să-mi fie frică”

Și Delia îl susține public pe Nicușor Dan.

„La mulți ani Europa! Îmi cer scuze pentru această față. Abia m-am trezit, dar trecem peste acest aspect al lucrurilor importante, că acum mi-a venit să… „Dar zi, domnule, cu cine votezi. De ce nu zici? Dar ți-e frică?”. Sincer? Sunt un om foarte activ, ies foarte des afară, stau afară foarte mult timp, mă duc, îmi cumpăr chestii de la Mega, mă duc colo, mă duc colo, nu umblu cu mașina, sunt pe jos, sunt recognoscibilă, lumea mă știe. Am toate motivele să-mi fie frică. Cu toate astea, n-ar trebui să-mi fie frică să zic că votez cu Nicușor Dan. Adică n-ar trebui. Vă rog frumos să nu mă așteptați cu o bâtă sau să mă așteptați la colț să mă scuipați care aveți alte păreri”, a spus Delia într-un mesaj postat pe TikTok.





Florin Ristei: „Pentru unii oameni, e mai important că Nicușor Dan nu este căsătorit decât faptul că George Simion îi spune unei femei că e s.croafă”

Florin Ristei, fost câștigător X Factor, s-a declarat, la rândul său, susținător al lui Nicușor Dan.

„Salut, sunt Florin, si astăzi mă întorc din vacanță.Plec spre țara unde, pentru unii oameni, e mai important că Nicușor Dan nu este căsătorit decât faptul că George Simion îi spune unei femei că e s.croafă și că o agresează s.exual”.

Victor Rebengiuc, susținător al lui Nicușor Dan

Mărturisirea lui Rebengiuc că a donat bani pentru campania lui Nicușor Dan a fost făcută în studioul HotNews, după ce, la dezbaterea electorală de joi seară, de la Euronews, George Simion şi-a somat contracandidatul să nominalizeze donatorii din campanie, iar acesta a refuzat, spunând că nu vrea să le facă publice numele pentru a nu fi atacaţi, aşa cum a fost el atacat.

Ulterior interviului, într-o discuţie cu jurnaliştii HotNews, actorul a dezvăluit că a donat 25.000 de lei.

„Aseară (n. red. la dezbaterea electorală de la Euronews) l-am văzut pe Nicuşor Dan într-o situaţie când George Simion aproape îl apucase de gât să spună cine i-a dat bani. Eu i-am dat nişte bani lui Nicuşor Dan, din cât pot eu să dau, că nu am făcut averi, cu condiţia să nu fiu nominalizat”, a spus actorul.

Tudor Chirilă: „Mintea unui matematician e un pic mai pregătită să înțeleagă economie”

Cunoscut susținător al direcției pro-europene, artistul Tudor Chirilă, a anunțat că îl votează pe Nicușor Dan, chiar dacă „nu e perfect”.

„Fără îndoială că Nicușor Dan nu e perfect, poate nu comunică bine, nu știe să privească în ochi, nu are papagal și nici șmecherie, nu ridică tonul, face greșeli, n-are golăneală carismatică, are încăpățânări care îl costă, dar poate îl și ajută, în schimb eu îl apreciez ca onest, spontan sincer și mai ales ca pe un om care a sacrificat niște ani buni din viață pentru un principiu, în timp ce mulți dintre noi stăm pe bară și comentăm cum ar trebui făcut. Să vrei să salvezi patrimoniul unui oraș, care de fapt e istoria lui, e o formă de patriotism, de care unii fac acum mișto. (..) Că e un individ care a excelat în domeniul matematicii nu pare să mai conteze, dar cred că mintea unui matematician e un pic mai pregătită să înțeleagă economie, să navigheze într-un ecosistem politic. (...).”

Tudor Chirilă a criticat marketingul politic al candidatului AUR, George Simion:

„Casele promise la 35 de mii de euro au fost doar marketing politic, s-a folosit și el un pic de fraierii care au semnat contractele alea și care l-au votat. Ei bine, s-a mai folosit și de vreo 2 milioane de români ale căror date personale le-a accesat în mod discutabil legal, fără să aibă acordul lor, dar tot marketing politic se numește, nu? Debarasarea de 500 de mii de bugetari nu e altceva decât replica în oglindă a DOGE (disponibilizările operate de Elon Musk în Statele Unite) toată campania lui se învârte în jurul ideilor MAGA. Ieșirile violente, înjurăturile, live-urile agresive de pe TikTok, comportamentul de bagabonțeală de cartier sunt expresia omului politic care a devenit Simion. Un om politic care a petrecut mai mult pe TikTok decât în Parlament, spre deosebire de un Nicușor care a stat mai mult în primărie decât în social media sau pe acasă”.

Costi Ioniță, mesaj impotriva lui Nicușor Dan:

Cântărețul de manele Costi Ioniță, a postat pe TikTok un mesaj împotriva lui Nicușor Dan.

„Fraților, cum puteți să alegeți așa ceva? Ăsta e un Biden de România. Aicea sunt elemente schizoide, e jale!”, spune Costi Ioniță într-un clip pe TikTok, în care arată o imagine cu Nicușor Dan.

Într-un al mesaj, cântărețul spune că partidele proeuropene au lucrat „doar pentru Europa”.

„Gata, fraților, s-a spart buba. După 35 de ani începe să scadă leul. Asta înseamnă aceste partide porcușoare, proeuropene, care au lucrat doar pentru Europa și Ucraina și mai puțin pentru poporul român, care este înglodat de taxe, impozite. Și acuma să vedeți ce urmează. (...) O să fie jale. Dar după două săptămâni eu zic că trebuie să ne luăm țara înapoi, pe bune, patriotic”, a spus Costi Ioniță.

Ilie Năstase: „Nu are cum să câștige Nicușor Dan, nu are nici aspectul fizic”

Fostul tenismen Ilie Năstase are un mesaj similar la adresa candidatului independent:

Ex-jucătorul de tenis Ilie Năstase, 78 de ani, l-a atacat folosind „argumente” de natură fizică pe Nicușor Dan (55 de ani), în speranța a că primarul Capitalei nu va fi ales președintele României pe 18 mai. Primul lider din istoria ATP speră ca George Simion să câștige alegerile prezidențiale.

lie Năstase s-a legat de aspectul fizic al lui Nicușor Dan: „Omul ăsta? Cine? Ce a făcut? Luăm și din urmă. Foarte bine, să rămână la matematica lui! Omul ăsta nu a putut sa facă față la Primăria Capitalei – face ca președinte al României? Nu cred. Nu-mi fac bagajele, că sper să câștige celălalt candidat. Sunt sigur că o să câștige celălalt candidat, da? Nu are cum să câștige Nicușor Dan, nu are nici aspectul fizic, nu are nici… nu are nimic”.

Luna trecută, când nu se știa cine va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Ilie Năstase îl blestema pe Nicușor Dan și amenința că părăsește definitiv România, dacă primarul Capitalei devine președintele României:

„Dacă ăsta iese președinte, eu plec din țară, să mor eu!”.

Cristian Pomohaci, susținător al lui George Simion: „Un bărbat adevărat”

Artistul Cristian Pomohaci, fost preot, protagonist al unui scandal cu acuzația de pedofilie care a scăpat de răspundere odată cu prescrierea faptei l-a flatat pe George Simion la un spectacol.

„Vreau să strâng mâna unui bărbat adevărat”, a spus Pomohaci în timp ce a dat mâna cu Simion.

O campanie pro Simion pe melodia manelistului Țancă Uraganul

Mai mulți influenceri și-a arătat pe Facebook sprijinul față de George Simion pe melodia „Adu caii, Simioane”, distribuită masiv de simpatizanții candidatului AUR.

Un trend similar care încearcă să-i atragă mai multe voturi lui George Simion există și pe TikTok: o campanie care folosește melodia manelistului Țancă Uraganul.