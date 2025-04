CTP, concluzii după dezbaterea electorală: „Sper ca Simion să nu ajungă președinte. Lasconi e o pseudoțață”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu speră ca George Simion să nu ajungă președintele României, deoarece se va simți „mai rău decât în ultimii ani ai lui Ceaușescu”.

„În urma întâlnirii de aseară a candidaților, la Digi24:

- birul cu fugiții dat de V. Ponta. Sper să nu mai fiu nevoit să scriu vreodată despre acest ins.

- Sper ca G. Simion să nu ajungă președintele României. Căci, dacă se va întâmpla asta, mă voi simți mai rău decât în ultimii ani ai lui Ceaușescu – măcar Ceaușescu nu era un derbedeu unsuros.

- În legătură cu doamna Lasconi, aș zice „Țațo, mor!”, dacă dânsa n-ar fi o pseudoțață. Adică până și rolul de Țața Națiunii îl joacă fals. Nicio speranță.

- Cum am spus, în primul tur îl voi vota pe dl Crin Antonescu. Dacă, însă, nu va ajunge în turul 2, pe 18 mai îl voi vota pe dl Nicușor Dan și sper ca toți votanții lui Antonescu și Lasconi să o facă.

- Dacă dl Antonescu ajunge în turul 2, sper ca toți votanții lui Dan și Lasconi să îl voteze”, a declarat ziaristul.

Luni, 28 aprilie, candidații la prezidențiale au participat la o dezbatere electorală organizată de Digi24 în Sala Unirii, de la Palatul Cotroceni. Simion și-a făcut apariția, dar a plecat înainte de startul propriu-zis al confruntărilor.

Victor Ponta anunțase mai devreme în acea zi că nu va mai participa la dezbatere.

CTP și-a exprimat intenția de vot încă de pe 14 aprilie, când a anunțat că îl va vota pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, deoarece este cel care are „prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA”, făcând referire aici la George Simion.

„Iar subsemnatul m-am decis cu cine voi vota în primul tur. Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu. În plus, Antonescu, așa cum e, cu calități și defecte, este suprapus cu sine, nu are rest. În Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns. Ca să nu mai vorbim de faptul că până să se lupte cu derbedeul anti UE, anti România și anti Republica Moldova, căreia vrea să-i taie toate ajutoarele, primarul Capitalei trebuie să facă față încăierării cu Lasconi și o parte din USR. Votez Crin Antonescu”, a dezvăluit Cristian Tudor Popescu.