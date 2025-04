CTP a anunțat cu cine votează. „Este suprapus cu sine, nu are rest. În Nicușor Dan simt că există ceva întunecos și rece”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu anunță că s-a decis cu cine va vota la alegerile din prezidențiale. „Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu”, a transmis CTP.

„Cu cine votez. Mă întreabă cetățeni: e adevărat că vin americanii să nu recunoască alegerile? Încerc să răspund cât pot de calm și aplicat la această întrebare dăunătoare. Delegația Congresului american nu vine în România în mod excepțional, e o vizită, cum se spune pe americănește, «on a regular basis». Cu siguranță nu e vorba doar de oameni ai lui Trump, la care face apel Șoșoacă să nu recunoască alegerile, de vreme ce 4 sunt democrați și 4 republicani”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe FB.

În ce privește anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, SUA nu au exprimat nicio poziție oficială - au fost doar vorbe aruncate de Vance și Musk pentru a ataca UE folosindu-se de România, mai spune CTP.

„Au trecut de atunci 4 luni, prin urmare nu mai e posibilă nicio luare de atitudine din partea Washingtonului. Despre ce și cum s-a întâmplat, americanii pot să discute cu responsabilii români, dacă au timp și chef, în regim colocvial, fără urmări politice oficiale. Asta presupunând că nu au bunul simț să evite subiectul respectării democrației, când au un președinte instigator la răsturnarea rezultatului alegerilor prin forță, un condamnat penal care umblă acum să opereze Constituția SUA ca să înșface al treilea mandat”, explică gazetarul.

În opinia acestuia, ca Statele Unite să nu recunoască alegerile din mai din România este „creier pané”.

„Ca să fie recunoscute sau nu, niște alegeri trebuie mai întâi să se desfășoare! Cum ar fi ca ACUM Casa Albă să le declare invalide?! O asemenea decizie se ia pe baza unui raport pe care-l fac observatorii americani la sfârșitul procesului de votare. Sigur, delegații SUA pot face un schimb de experiență folositor cu autoritățile române pentru ca atât campania electorală cât și alegerile să fie libere și corecte. În privința vizelor și tarifelor, echipa de la Washington poate cel mult să exploreze ce anume ar avea de oferit la troc România ca să-l intereseze pe marele bișnițar de la Casa Albă”, susține jurnaistul.

Așadar, concluzia gazetarului este că, în urma acestei întâlniri, nu se va întâmpla nimic.

„Dar impresia pe care președintele, premierul și Parlamentul României o vor lăsa oaspeților nu e de neglijat”, subliniază CTP.

În încheiere, CTP anunță că s-a decis cu cine va vota la alegerile prezidențiale 4 Mai și 18 Mai, care vor avea loc la termenele stabilite.

„Iar subsemnatul m-am decis cu cine voi vota în primul tur. Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu. În plus, Antonescu, așa cum e, cu calități și defecte, este suprapus cu sine, nu are rest. În Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns. Ca să nu mai vorbim de faptul că până să se lupte cu derbedeul anti UE, anti România și anti Republica Moldova, căreia vrea să-i taie toate ajutoarele, primarul Capitalei trebuie să facă față încăierării cu Lasconi și o parte din USR. Votez Crin Antonescu”, a dezvăluit Cristian Tudor Popescu.