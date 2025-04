Elena Lasconi îl acuză pe Nicușor Dan că are legături cu Rusia. Ce spune despre decizia USR de a-i retrage sprijinul

Candidatul USR Elena Lasconi a vorbit despre decizia propriului partid de a-i retrage sprijinul din alegerile prezidențiale. Aceasta l-a acuzat pe contracandidatul său, Nicușor Dan, că ar avea legături cu Rusia.

"Această mișcare făcută în timpul campaniei este extrem de greșită și mă face să cred că această gașcă face jocul sistemului. Cei care au organizat sunt Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz. Ionuț moșteanu mi-a spus încă de acum o lună că ei doi controlează partidul (...) Ionuț și Dominic mi-au spus să mă gândesc la un loc de parlamentar, să mai încerc peste cinci ani...(Le-am zis:) 'Măi băieți, nu sunteți în firea voastră? Eu puteam să fiu parlamentar azi. Eu nu am vrut să fiu pe liste. Am ales să schimb lucrurile la firul ierbii. Pot face asta ca primar și pot face un foarte mare bine ca președinte al acestei țări", a declarat Elena Lasconi într-un interviu pentru Antena 3.

Aceasta a acuzat că este fără precedent ce s-a întâmplat, însă a susținut că nu se va lăsa intimidată.

„Eu, băieți din ăștia, mănânc pe pâine dimineața, la micul dejun. Îmi știu limitele, domnule Gâdea, nu sunt perfectă. Îmi știu limitele, dar sunt de bună credință, am caracter, nu sunt șantajabilă și mă înconjur de oameni mult mai buni decât mine, să fie fiecare specializat pe felia lui”, a mai spus Elena Lasconi.

Atac la adresa lui Nicușor Dan

După ce USR a anunțat că își retrage sprijinul pentru Elena Lasconi în favoarea candidatului independent Nicușor Dan, aceasta l-a acuzat pe cel din urmă că ar avea legături cu Rusia, din cauză că în preajma lui se află personalități din tabăra pro-rusă.

"Este vorba despre Matei Păun, pe care Nicușor Dan îl vizitează mai des decât vizitează propriul sediu de campanie electorală. Este un om cu tot felul de legături dubioase cu Belarus, cu Rusia. Este ciudată lipsa de transparență în legătură cu finanțarea campaniei electorale, și aici e un mare semn de întrebare. Chiar dacă e absolut corect tot ce a făcut, lipsa de transparență te determină să te gândești la tot felul de scenarii. Știu că sunt percepută de unii că dau în Nicușor Dan, dar eu spun adevărul", a spus Lasconi.

Ulterior, Nicușor Dan a reacționat la aceste acuzații și a susținut că relația cu Matei Păun nu are legătură cu direcția în care trebuie să meargă România.

„Haideți să ne uităm la fapte, nu la bârfe. Că există un domn pe care îl cheamă Matei Păun și despre care am spus că, din când în când, mă întâlnesc cu el pe diferite lucruri nu are nimic de-a face cu direcția pro-Rusia sau pro-Occident. M-am întâlnit cu el de trei ori în patru ani. Am spus că pe anumite chestiuni tehnice de campanie mă consult și asta e tot”, a spus Nicușor Dan.

Apropiat filat de Potra

Elena Lasconi a dezvăluit, de asemenea, că a apelat la serviciile SPP, după ce un apropiat al ei a fost filat de șeful mercenarilor Horațiu Potra.

„Acum, vă spun în premieră la dumneavoastră (în emisiune) că eu am apelat la serviciile SPP-ului în campania electorală, după ce oameni apropiați mie, cel puțin unul care a văzut asta, au fost filați de Potra”, a susținut Lasconi.

Întrebată dacă persoana respectivă a fost filată personal de Horațiu Potra, aceasta a răspuns afirmativ.

„Și eu am anunțat atunci SPP-ul. Nu știu dacă au făcut... Am spus data și când anume s-a întâmplat. Dacă pot să ceară înregistrare de la hotel, pentru că e un hotel foarte bun din București și mă gândesc că aveau cameră de supraveghere. Nu știu ce au făcut în continuare", a mai spus Elena Lasconi.