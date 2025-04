Decizia finală privind candidatura Elenei Lasconi va fi luată peste două săptămâni. Președintele USR Bacău: „Până atunci, campania va continua”

Lucian Viziteu, președintele USR Bacău, a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi24 că deocamdată USR are un candidat la alegerile prezidențiale, pe Elena Lasconi. O decizie diferită ar putea fi luată abia peste două săptămâni. În acest timp, potrivit șefului de filială, campania va continua.

„Eu dimineață chiar eram în București, am pus la o conferință în calitate de primar invitat, nu am participat la ședința de Biroul Național, nu am putut. Lucrurile au fost cumva cam pe repede înainte, așa, nu a fost o dezbatere pregătitoare despre acest lucru, cel puțin nu cu mine sau cu alți colegi care nu au participat. Dar, repet, indiferent de acest lucru, decizia este să se mute această dezbatere într-un for mai larg în cadrul partidului”, a explicat Lucian Viziteu într-o intervenție la Digi24.

Discuțiile finale vor avea loc în Comitetul Politic organizat peste două săptămâni, a mai punctat Viziteu.

„Astăzi a existat o decizie în Biroul Național de convocare a unui for statutar al USR, numit Comitetul politic, peste două săptămâni. Deci asta este singura decizie luată astăzi. În rest, sunt frământările unor oameni și din USR și din afara lui pentru ce se va întâmpla cu România la aceste alegeri și pentru asta dezbaterea s-a mutat din acest for restrâns executiv, numit Biroul Național, în Comitetul politic, unde se poate lua o decizie peste două săptămâni. Asta este tot ce s-a întâmplat”, a mai declarat Lucian Viziteu.

Șeful filialei USR Bacău a mai subliniat că „forul care decide candidatul USR-ul este Congresul, nu Comitetul politic sau Biroul naționa”.

„Ce este important de înțeles este că USR-ul nu stă deoparte văzând ce se întâmplă în general, care sunt sondajele, cifrele, ce căutăm, cele mai buni soluții astfel încât să avem o alegere reală în turul doi. Nu este clar în acest moment ce se poate întâmpla în următoarele două săptămâni până când vom avea acest Comitet politic al partidului”, a mai spus președintele USR Bacău.

Potrivit liderului USR, „în acest moment în toate filiale exista astfel de dezbateri, discuții, întâlniri”.

„Se conturează mandatele de vot pentru cele câteva sute de membri care formează Comitetul politic și aceștia în două săptămâni vor lua o decizie. Asta a fost luată decizia de colegii mei astăzi dimineață și ne vom întruni în această dezbatere peste două săptămâni. Până atunci, campania va continua”, a mai declarat Lucian Viziteu.

Lasconi riscă să piardă șefia USR și candidatura la prezidențiale

Biroul Politic al USR a decis stoparea finanțării campaniei electorale pentru Elena Lasconi. Va fi convocat Comitetul Politic care va anunța că partidul îl susține pe Nicușor Dan la alegerile din luna mai. Decizia ar urma să ducă și la debarcarea Elenei Lasconi de la conducerea USR.

O înregistrare audio a ședinței USR arată momentul în care candidata la alegerile prezidențiale, șefa de partid Elena Lasconi, află că nu va mai avea fonduri pentru campanie. Ionuț Moșteanu a anunțat suspendarea finanțării campaniei candidatei oficiale a USR, Elena Lasconi, pentru „sănătatea financiară a partidului”.

Decizia vine în urma unui sondaj realizat la comanda USR, în perioada 2-7 aprilie, care o plasează pe Elena Lasconi, candidata partidului la alegerile prezidențiale, pe locul cinci, cu 4,1% dintre voturi.

Membrii USR i-au cerut inițial în privat șefei partidului să se retragă din cursa prezidențială. Cei cinci lideri care vor debarcarea șefei USR sunt: Dominic Fritz, Ionuț Mosteanu, Dan Barna, Allen Coliban și Stelian Ion.