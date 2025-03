Încă un candidat independent şi-a depus, vineri, 14 martie 2025, candidatura pentru alegerile prezidenţiale. Biroul Electoral Central urmează să analizeze documentele şi să anunţe decizia.

„Biroul Electoral Central pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2025 (BEC) informează că, în data de 14.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură independentă a domnului Paul Ispas pentru funcţia de Preşedinte al României”, a transmis BEC.

Pe blogul său, Paul Ispas scrie că este absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București. A urmat un master în Comunicare Politică și Marketing Electoral la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

„Dar mai importante decât diplomele consider studiul individual. Sunt pasionat de istorie, autorii mei preferați fiind Neagu Djuvara și Lucian Boia, dintre români, și apreciez realismul lui Yuval Noah Harari. Mă informez din surse variate și credibile pe subiecte de importanță națională, geostrategică și tehnologie. (....) Am peste zece ani de experiență în companii mari de IT: Hewlett-Packard, Oracle și UiPath”, scrie Paul Ispas.

„Voi fi alături de voi la fiecare pas”

„Angajamentul meu este că mereu voi pune România pe primul loc și cetățenii în prim plan.În ultimele două luni trecute de la șocul primului tur al alegerilor anulate am realizat că societatea românească are nevoie de o infuzie de realism. Mă simt pregătit și motivat să am un aport în acest sens. Voi fi un candidat strict independent, cu o echipă independentă alături. România are nevoie de o viziune care să unească, să inspire și să ofere fiecărui cetățean o șansă reală la un viitor mai bun. Ca președinte, voi fi alături de voi la fiecare pas, luptând pentru o țară mai sigură, mai prosperă și mai unită”, a mai precizat Paul Ispas, pe blogul său.

Prima sa implicare în societatea civilă a fost în rolul de președinte al Consiliului Județean al Elevilor Brașov. „Acolo am militat pentru drepturile elevilor, reușind adesea să îi protejez de abuzuri și să le ofer o voce la nivelul administrației locale și inspectoratului județean”, spune Ispas.

De asemenea, a făcut parte trei ani dintr-un proiect finanțat european care urmărea prevenirea și combaterea abandonului școlar. Proiectul a fost implementat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română.

„Acolo am înțeles nevoile comunităților defavorizate, am văzut problema viitorului României și am făcut ce am putut pentru a repara această problemă. În Consiliul Tineretului din România am activat relativ puțin, fiind pentru un an Director al Departamentului de Comunicare. Totuși, acolo am cunoscut reprezentanți ai studenților și elevilor din generațiile noi, și am avut rezultate bune în domeniul interacțiunii și comunicării cu mass media, publicul și organizațiile member”, afirmă Paul Ispas, pe blogul său.

„În stradă am fost prezent de fiecare dată când statul de drept a fost atacat. Am luat atitudine civică de fiecare dată când corupția din România își arăta colții. Am înghețat de frig, mărșăluit kilometri și consumat materiale pentru pancarte în apărarea pașnică a parcursului european al României”, mai spune el.

„Sunt candidat cu un cămin fericit”

„Cea mai mare realizare personală este fiul meu, Casian-Mihnea, care la sfârșitul lunii mai va împlini 3 ani și pe care îl cresc cu multe zâmbete alături de soția mea, cu care sunt căsătorit de peste 12 ani. Sunt pasionat de filme, și încerc anual să fac previziuni pentru Oscaruri. În egală măsură, nu-mi imaginez viața fără cărți sau fără muzică. Ador distopiile, science-fictionul, istoria și literatura contemporană fără a-i neglija pe clasici”, mai precizează Paul Ispas.

O parte din programul său politic

Securitate națională

România – Furnizor de securitate pentru Europa

Prin poziția sa geostrategică, România trebuie să-și consolideze relațiile militare cu ceilalți doi mari furnizori de securitate din regiune: Turcia și Polonia. Mă angajez să continuăm colaborarea cu acești parteneri rezultată în urma aderării la NATO.

Securitatea Mării Negre va fi o prioritate în contextul asigurării linilor comerciale pentru toate statele riverane.

Adăugarea factorului de securitate militară în Inițiativa celor Trei Mări va fi o prioritate.

Armată modernă și puternică

Creșterea progresivă a bugetului pentru apărare până la 5% din PIB, pentru a ne adapta la noile realități geopolitice;

Dezvoltarea industriei locale de apărare prin producția de drone, echipamente militare și rachete balistice;

Evaluarea necesității creșterii vârstei de pensionare pentru militari, sprijinirea acestora prin salarii competitive, condiții mai bune și oportunități de pregătire continuă.;

Consolidarea bazelor strategice NATO, inclusiv Deveselu și Kogălniceanu, și modernizarea flotei navale pentru a proteja securitatea în Marea Neagră.

Control civil asupra serviciilor

Președintele României numește șefii serviciilor României. Prin aceasta vorbim de una dintre singurele pârghii de control civil asupra activității serviciilor. Sunt necesare câteva elemente clare ce trebuie asumate de cei care vor ocupa aceste funcții:

Numirea șefilor serviciilor pe criterii de competență, cu asumarea unor obiective clare;

Raport public anual privind activitatea și cheltuielile bugetare;

Creșterea transparenței prin informări regulate în fața Parlamentului.

Diplomație: România, lider regional și European