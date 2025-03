Ce spune candidatul care a făcut un experiment cu strângerea de semnături pentru prezidențiale despre Simion și Gavrilă

Paul Ispas crede că logistica din spatele strângerii semnăturilor pentru Simion și Gavrilă indică ori fraudă, ori minciună.

Paul Ispas, un absolvent de Științe politice în vârstă de 36 de ani, și-a depus vineri, 14 martie 2025, candidatura pentru alegerile prezidențiale, fără să aibă de fapt nicio intenție de a deveni Președintele României.

Deși nu își dorea să ajungă președinte, candidatul ”experiment” la alegerile prezidențiale din 2025 a ales să strângă semnături pentru a atrage atenția asupra aspectelor fundamentale ale procesului electoral din România.

El a dorit să evidențieze dificultățile cu care se confruntă un candidat independent, fără sprijin financiar sau echipe de campanie, pentru a aduna cele 200.000 de semnături necesare.

Nemulțumirea lui Paul Ispas a fost legată de posibilele practici frauduloase care se petrec în procesul de strângere a semnăturilor

Paul Ispas a semnalat faptul că există semne clare de fraudă, cum ar fi semnături falsificate, care au fost adunate rapid și într-un mod care ne ridică mai multe semne de întrebare, mai ales că a trecut prin acest proces și știe cât de greoi este.

„Cu siguranță că atât George Simion cât și Anamaria Gavrilă nu ar fi avut probleme să strângă cele 200.000 de semnături în 50 de zile. Sunt cunoscuți și au aparate de partid necesare. Totuși, coșmarul logistic care stă în spatele strângerii a aproape un milion de semnături pentru cei doi, în două zile, indică în mod clar că fie le strângeau din timp, deci au mințit, fie o bună parte din semnăturile cetățenilor nu sunt olografe, deci vorbim de fraudă”, spune Paul Ispas, scrie actualitate.net.

El menționează că nu vrea să oprescă acest demers aici.

”Deja lucrez, împreună cu o echipă independentă, la un draft pentru modificarea legii electorale în sensul digitalizării acestui proces. Scopul meu este să redau controlul cetățenilor asupra acestui proces pre-electoral profund fraudabil”, a mai spus Ispas.

Ce spune despre Georgescu

„Călin Georgescu a fost un fenomen care a apărut și dispărut cu aceeași vâltoare. Cât am strâns semnăturile pentru candidatura mea, am stat devorbă cu câțiva oameni care regretă decizia de a-l vota. Aceștia au recunoscut că s-au informat exclusiv de pe TikTok în privința candidaților pentru prezidențiale”, am mai menționat Ispas.