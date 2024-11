Călin Georgescu primește o lecție dură din partea unui pacient COVID Medici: „O amenințare la sănătatea publică”

Prin mesaje bine plasate și folosind cea mai redutabilă armă de manipulare în masă, TikTok, , independentul Călin Georgescu a reușit să atragă de partea sa peste 2 milioane de români. Dintre aceștia, mulți sunt antivaccinisti convinși, oameni care consideră pandemia de COVID o exagerare, dacă nu cumva chiar o făcătură. Credința lor, alimentată de teorii care mai de care mai fantasmagorice, este aceea că virusul nici măcar nu a existat. Iar Călin Georgescu exact acest tip de mesaj le-a și livrat. Discursul său s-a potrivit astfel ca o mănușă pe ceea ce mulți oameni adepți ai teoriilor conspirației gândeau deja. Unul dintre fosții pacienți COVID a povestit pentru „Adevărul” coșmarul prin care a trecut, adresându-i candidatului și un mesaj.

Fost pacient COVID: „Oameni paraleli cu realitatea”

Gabriel, un bucureștean de 45 de ani, ne-a mărturisit că și-a văzut moartea cu ochii. „M-am îmbolnăvit de COVID în octombrie 2021 și am trecut printr-o formă destul de gravă. Am fost internat 10 zile în spital, timp în care am stat numai pe oxigen. Și gândiți-vă că eram vaccinat cu a doua doză deja. Întotdeauna m-am întrebat ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu m-aș fi imunizat. Nici nu vreau să mă gândesc”, își începe povestea Gabriel.

Amintirile sunt dureroase, căci bărbatul a trecut printr-un adevărat calvar pe patul de spital, cu gândul că fiecare gură de aer pe care o ia va fi și ultima. „Într-o zi am început să mă simt rău, însă am sperat să fie doar o răceală. Deși, cumva, bănuiam că m-am infectat cu SARS-COV-2”. Confirmarea i-au adus-o primele simptome. „Am început să tușesc, să fac febră, dimineața când mă trezeam aveam senzația că îmi ard plămânii, apoi a urmat o durere de cap extrem de puternică, nu mai vorbesc despre lipsa gustului și a mirosului”, își amintește acum Gabriel.

În momentul în care a văzut că medicamentele uzuale nu-și fac efectul, bărbatul s-a testat acasă, iar apoi s-a prezentat la Matei Balș. „Mi-au dat un antiviral și m-au trimis acasă. Însă simptomele s-au agravat și mai mult. Mă durea capul atât de tare, parcă îmi bătuse cineva un cui. Așa că m-am dus la Spitalul Militar. Deja aveam saturația de oxigen scăzută undeva pe la 89-90 și simțeam o presiune în capul pieptului care nu ceda la nimic. O greutate, ceva care mă ținea”, își mai amintește bucureșteanul. „Ce-am văzut în UPU și experiența pe care am trăit-o acolo nu o doresc nimănui. Și acum mă bântuie acele imagini: aglomerație, oameni întinși pe paturi, la triaj, cu măști de oxigen, medici și asistente care nu știau pe cine să salveze mai întâi”.

După 10 zile de spitalizare, Gabriel a fost externat și s-a întors acasă acolo unde a urmat încă 20 de zile tratamentul prescris. „Am avut plămânii afectați în proporție de 70%. Medicii, după ce au văzut radiografia, s-au și mirat că mai stau în picioare. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, așa că cine spune că nu a existat COVID, că nu a existat pandemie, se află într-o mare și gravă eroare”, consideră fostul pacient. „Călin Georgescu nu mă reprezintă, nu are cum. El a țintit un anumit electorat, are adepți care cred că pandemia a fost doar o invenție și nu ai cum să-i convingi pe acești oameni că sunt paraleli cu realitatea”, a mai declarat pentru „Adevărul” Gabriel Mitru.

„Idei nedocumentate, scoase din neant și aberante”

Radu Gănescu, președintele Asociației pacienților cronici din România, consideră că cine spune că nu există COVID nu a trecut prin această boală cumplită, nu a avut bolnavi în familie sau decese printre cei dragi sau cunoscuți. „Apoi, cine ar putea crede că o cultă mondială a omorât jumătate de miliard de oameni?”, se întreabă pacientul. Radu Gănescu este de părere că ideile lansate de Călin Georgescu cu privire la pandemie sunt „nedocumentate, scoase din neant și aberante”.

Românii, mai spune Gănescu, sunt frustrați, nemulțumiți, dezamăgiți, împovărați de griji, duc un trai, mulți dintre ei, la limita subzistenței. „Unii sunt nemulțumiți pe zona de sănătate și când li se aduce aminte de COVID, de izolarea prin care au trecut, de armata care patrulape stradă, reacționează. Pentru că au rămas cu niște sechele, sub o formă sau alta. Și atunci i-a atras foarte mult acest mesaj care le-a confirmat că nu sunt singuri, că au, de fapt, dreptate”, a mai declarat Radu Gănescu.

Specialist epidemiolog: „O aberație, o jignire la adresa medicilor și a pacienților”

Mihai Negrea, epidemiolog și expert în politici de sănătate, a precizat că despre existența coronavirușilor se știe de multă vreme. „Nu mai este niciun secret că ei există. Sunt cunoscuți, se scrie despre ei încă din anii 80 în cărțile și tratatele de epidemiologie”.

În timpul pandemiei au murit în România aproape 40.000 de oameni, spune specialistul. „Și cred că nu au murit, totuși, degeaba. Să spui că nu a existat pandemie de Covid este o aberație și o jignire la adresa medicilor care au fost atunci în prima linie, care s-au luptat zi și noapte să salveze vieți, este o jignire și la adresa foștilor pacienți, pe atunci bolnavi, dar și la adresa celor care și-au pierdut persoane dragi”.

Mihai Negrescu a declarat că inclusiv astăzi mulți medici încă se resimt din punct de vedere psihic și emoțional. „Sunt oameni afectați, care au rămas cu sechele, care încă suferă. Medicii au trecut și ei prin clipe cumplite. Îmi aduc aminte cum sunau și cereau butelii de oxigen. Iar tu să vii acum și să spui că nimic din toate acestea nu au existat?”, se întreabă revoltat specialistul. Acesta rememorează cel mai cumplit moment pe care l-a trăit în pandemie în calitate de medic: „Toate unitățile de primiri urgențe erau pline. Nu existau locuri pentru câți pacienți trebuiau să fie internați. Și sunau medicii și-mi spuneau: mai am doar două butelii de oxigen și trei pacienți care au nevoie. Cum decidem cui îi dăm oxigen? Ideea de a decide cine primește și cine nu primește o șansă la viață este cruntă pentru un medic”, a mai declarat specialistul . „Orice fel de discurs care minimizează boala și mai ales lupta cu boala…când tu spui că nu există pandemie, dar avem atâtea dovezi incontestabile..este ceva ce eu nu mi-am putut imagina vreodată că se va întâmpla. Mai ales la nivelul unui om care vrea să câștige alegerile. Nu mi-am putut imagina să o să fiu martorul unui astfel de discurs venit nu din partea unui om simplu, ci din partea unui om care se vrea în fruntea țării”, continuă epidemiologul.

„Medicii nu fac politică. Medicii au o singură culoare: alb”

Acesta a recunoscut că, într-o anumită măsură, îi poate înțelege pe cei care nu au încredere în vaccin, în vaccinare, în COVID și pandemie. „Oamenii pot trăi cu credință, dar fără știință. Până la urmă, ai dreptul de a fi neștiutor sau neinformat. E un drept, dar nu să-l prezentăm altora ca fiind adevăr și ca fiind politică de stat. Mi-e teamă ca nu cumva asta să fie noua direcție spre care se îndreaptă societatea: o invenție a adevărului pe baza unor afirmații fără nici un fel de fundament. Și fără nici un sens”.

Acesta ne-a mărturisit că medicina este practicată exclusiv pe bază unor dovezi. Iar acest lucru nu poate fi schimbat de niciun președinte și de niciun prim ministru. „Este codul de organizare al profesiei noastre. Indiferent ce conducători avem și ce idei au, din punct de vedere profesional ei nu se pot atinge de modul în care practicăm noi medicina. Și n-o să poată schimba niciodată lucru acesta. Pentru că medicii nu fac politică. Medicii au o singură culoare: alb”.

Colegiul Medicilor, despre mesajul lui Georgescu: „O amenințare la sănătatea publică”

Și Colegiul Medicilor a venit cu o reacție care să contracareze spusele lui Georgescu. „Opiniile prin care dl. Călin Georgescu și membrii ai familiei sale contestă progresele științifice și beneficiile dovedite ale medicinei moderne reprezintă nu doar un act de dezinformare, ci și o amenințare directă la sănătatea individuală și colectivă. Mesajele care ignoră sau neagă aceste principii riscă să submineze eforturile comunității medicale și să pună în pericol vieți. Prin urmare, consider că este esențial să cântărim cu responsabilitate consecințele diseminării unor mesaje care pot crea confuzie, neîncredere sau, mai grav, comportamente ce pot avea consecințe greu de estimat. Suntem cu toții responsabili pentru sănătatea noastră și a comunității din care facem parte. Promovarea adevărului științific și combaterea dezinformării reprezintă un act de solidaritate și respect pentru cei din jur", a transmis medicul Daniel Coriu.