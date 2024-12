Coaliție pro-europeanǎ vs. alianță suveranistǎ. Cum au așteptat partidele rezultatele alegerilor parlamentare

Formațiunile politice au așteptat cu nerăbdare primele rezultate ale alegerilor parlamentare, însǎ au ezitat sǎ se bucure când a fost prezentat exit-poll-ul CURS, data fiind surpriza de la primul tur al alegerilor prezidențiale.

Fără șef de partid, după ce Marcel Ciolacu a fost nevoit sǎ demisioneze după ce nu a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale, social-democrații au așteptat rezervați rezultatul alegerilor parlamentare. Deși, conform exit-pollului și primelor rezultate, vor avea cei mai mulți parlamentari, nu păreau a fi prea încântați, având în vedere cǎ, pentru a guverna, vor fi nevoiți sǎ facă alianță.

Deși Ciolacu a încercat sǎ glumeascǎ, pe fata lui Mihai Tudose se vede îngrijorarea. Rezultatele au fost primite cu aplauze de către liderii PSD, însǎ aceștia și-au asumat sǎ nu mai facă declarații pe subiect pânǎ nu se încheie numărătoarea oficială.

"E un semnal important pe care românii l-au transmis clasei politice: să continue să dezvolte țara cu bani europeni, dar în același timp să ne protejam identitatea, valorile naționale, dar şi credința", a afirmat Marcel Ciolacu.

Situația nu a fost mai fericitǎ nici la PNL. Chiar dacǎ liberalii au o nouǎ conducere, schimbarea a fost prea recentă pentru a avea un impact major, motiv pentru care scorul PNL a fost similar cu al USR, în jur de 15%. Primul care a ajuns la sediu a fost Adrian Veştea, secretar general al formațiunii, în jurul orei 19.30. A făcut o scurtǎ declarație în care a dat asigurări cǎ liberalii vor rămâne pe un traseu european, timp în care au ajuns și alți liberali.

„La cum arată rezultatele la ora asta, eu zic ca ne ducem la un 14-15%", le-a spus Rareș Bogdan, proaspăt debarcat de la conducerea partidului, jurnaliștilor. La scurt timp, in jur de 20:30, a venit și Sebastian Burduja, ministrul Energiei, care era la fel de optimist:„O să fie bine! Peste așteptări!“.

Ilie Bolojan, președintele interimar al partidului și-a făcut și el apariția, iar la ora 20:59 toți liberalii prezenți au coborât la scena din curtea partidului pentru a face declarații.

„În ceea ce privește rezultatul votului, așa cum vedeți va fi un Parlament pulverizat cu mai multe partide și cred că inevitabil se va pune problema formării unei coaliții de guvernare. Partidul Național Liberal este dispus să participe la o astfel de coaliție în așa fel încât să fim un factor de modernizare pentru țara noastră, iar baza de discuție va fi programul de reforme pe care ni le-am asumat. Și sper și sunt convins că în zilele următoare, partidele politice responsabile trebuie să se întâlnească și să vadă care este formula de guvernare care poate duce România înainte", a declarat Ilie Bolojan.

După finalizarea declarațiilor, toți membri partidului s-au întors înăuntrul sediului, la etaj, într-o sală privată. Nu înainte de a menționa cǎ așteaptă rezultatul oficial al alegerilor.

USR așteaptă primul pas de la PSD

Momente de tensiune au fost însǎ în rândul liderilor USR aflați la sediul partidului în așteptarea exit-pollului. Cu 10 minute înainte de ora 21.00, aceștia s-au adunat în fața jurnaliștilor. Pe fețele tuturor se citea îngrijorarea. „În seara aceasta se scrie istoria”, s-a auzit dinspre grupul membrilor aflați în apropierea pupitrului de unde a vorbit Elena Lasconi. Obosită și rezervată, șefa USR a privit minute în șir alături de colegii de partid ecranul uriaș care urma să le dea vestea cea mare. Așteptarea a fost una lungă și tăcută. Cu ochii ațintiți către ecranul televizorului, în tăcere, cu sufletul la gură și rugându-se pentru o minune, liderii USR au trăit o dezamăgire la anunțarea rezultatelor exit poll-ului.

„Așteptăm numărătoarea de mâine. Orice se poate întâmpla. Hai, că se poate, mai e speranță”, a fost mesajul transmis dupǎ anunțul celor puțin peste 15%. Însă nu a fost timp de prea multe lamentări căci la scurt timp au început calculele și scenariile, chiar dacă nimeni din încăpere nu a dat vreo declarație în acest sens. Au fost rezervați la întrebările jurnaliștilor, spunând că deocamdată vor aștepta numărătoarea finală a voturilor. „Abia atunci vom putea lua o decizie”. Anterior , însǎ, Elena Lasconi a vorbit despre posibilitatea unei alianțe chiar si cu PSD.

Îmbrăcată în ie, cu fustă neagră și pantofi cu toc, Elena Lasconi s-a ferit să spună care este următorul pas pe care îl va face în cursa pentru președinție. Mingea, a spus ea, este în curtea PSD-ului de la care așteaptă o reacție. „Nu noi trebuie să îi invităm la negocieri. Ci ei ar trebui, ca fel ca și PNL-ul, să ne susțină fără a fi rugați”, a declarat Elena Lasconi.

Alianță suveraniste

Dinspre AUR, starea a fost ceva mai bunǎ, având în vedere cǎ formațiunea este aproape de 20%, pe locul 2.

”Este un moment în care, prin voința noastră comună, România renaște. Suntem aici, în picioare, suntem următorul pas fiecare dintre noi, generație după generație, dovedind că nimic nu poate înfrânge o națiune unită, un popor care își ia soarta în propriile mâini. Am ajuns aici cu trudă și sacrificiu si numai colegii mei cu care de 5 ani facem sute de mii de kilometri, batem stradă cu stradă, ne jertfim din viața fiecăruia pentru a reuși, înțeleg ce înseamnă acest sacrificiu. Si acum la finalul unui an greu, un an marcat de lupte politice, de nedreptăți și de provocări cum nu s-au mai văzut, ne găsim în fața unei izbânde de etapă pentru eliberarea națiunii române și pentru dreptate. În fața noastră s-a așternut o bătălie nu doar electorală, ci o bătălie pentru demnitate, pentru dreptate și pentru viitorul țării nostre”, a spus liderul AUR.

Simion a vorbit despre susținerea lui Călin Georgescu la prezidențiale, în timp ce Diana Sosoaca, și ea la un pas de Parlament, a avansat ideea unei alianțe suveraniste, alături de AUR și POT, formațiunea care îl susține pe Călin Georgescu.

Diana Sosoaca a așteptat rezultatele online, pe când conducerea formațiunii tot a preferat sǎ preia modelul mentorului său, Călin Georgescu, singura ieșire fiind a președintei formațiunii, fost membru AUR, Anamaria Gavrilă.

„Eu, personal, voi alege în semn de recunoştinţă un post de trei zile cu apă şi îi invit pe colegii mei să mi se alăture. Este un semn de recunoştinţă pentru ce ni s-a dat. Mulţumim românilor că s-au trezit, că sunt lângă noi, le simţim puterea”, a spus Anamaria Gavrilă, potrivit News.ro.