Theodor Stolojan, la Adevărul Live: Cine distruge coaliția va pierde alegerile. Ce a spus despre momentul „dragă Stolo” VIDEO

Theodor Stolojan, fost premier și șef al PNL, a afirmat, la Adevărul Live, că nu crede că România va adera anul acesta la Schengen. Liberalul a vorbit și despre colaborarea PNL-PSD după rotativă, scandalul ASF-Euroins, dar și despre momentul „dragă Stolo”.

Referitor la aderarea României la Schengen, liberalul a afirmat că nu crede că se va concretiza în cursul acestui an.

"Un parlamentar a dat în judecată, acţiunea e bună, dar răspunsul va fi simplu: tratatul UE spune că ai nevoie de votul tuturor statelor membre", a afirmat fostul premier.

Stolojan a menţionat că nu crede că Austria va putea fi convinsă să voteze în favoarea României.

În ceea ce priveşte continuarea coaliţiei PNL-PSD după rotativă, Stolojan susţine că este alianţa este obligată că evolueze foarte bine.

"Cine distruge coaliția va pierde alegerile, categoric. Nu fiecare cetăţean al României realizează ce înseamnă anul 2023 pentru România. Rotativa trebuie să se parcurgă foarte repede, exact cum scrie în protocol", a afirmat fostul şef al liberalilor, precizând că obiectivele politice trebuie să fie reducerea deficitului bugetar, absorbţia fondurilor europene şi rezolvarea jaloanelor din PNRR.

Stolojan a vorbit şi despre momentul controversat din 2004, când s-a retras din cursa pentru prezidenţiale şi de la conducerea PNL, prezidenţiabilul susţinut de Alianţa DA devenind Traian Băsescu, cel care a şi obţinut ulterior două mandate de preşedinte.

Stolojan a pus retragerea pe seama problemelor de sănătate.

"Motivul a fost că eu în prezent am un singur rinichi. Am făcut o operaţie destul de grea. La vremea respectivă nu puteam să ies să spun public. Am făcut această operaţie cu un an înainte, mi s-a recomandat să temporizez activitatea, ceea ce n-am făcut şi am ajuns într-un stadiu de epuizare. Atunci mi s-a spus foarte limpede: nu mai continua", a afirmat Stolojan.

Fostul premier a făcut referiri şi la momentul 2008, când, deşi a fost propus premier, nu a mai mers în Parlament. Stolojan de justificat decizia prin faptul că ar fi trebuit să guverneze cu PSD.