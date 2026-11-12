 Copilul a făcut o achiziție în joc sau într-o aplicație: când puteți cere banii înapoi | adevarul.ro
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Copilul a făcut o achiziție în joc sau într-o aplicație: când puteți cere banii înapoi

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Dacă descoperiți că fiul sau fiica dumneavoastră a cumpărat ceva într-un joc, puteți solicita restituirea banilor. Recuperarea lor nu este însă automată doar pentru că achiziția a fost făcută de un copil. Trebuie clarificat cine a cumpărat, ce acord a existat și cum s-a efectuat plata.

Copil sta pe telefon FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Când contează acordul părintelui

Dacă minorul a încheiat un contract pentru care era necesară încuviințarea reprezentantului legal, lipsa acesteia poate justifica solicitarea anulării contractului și a restituirii sumei. Nu orice cumpărătură făcută de un minor poate fi însă anulată.

Este importantă și diferența dintre o achiziție făcută de copil în nume propriu și folosirea contului dumneavoastră. Simplul fapt că minorul a apăsat butonul de cumpărare nu lămurește, singur, situația juridică. Nici permisiunea de a utiliza telefonul nu trebuie confundată, fără verificarea împrejurărilor, cu aprobarea cumpărăturii respective.

Ce verificați în cont

Comparați istoricul achizițiilor cu extrasul bancar și confirmările primite prin e-mail. Identificați suma, data, produsul cumpărat, contul folosit și comerciantul care a încasat banii.

Verificați apoi metoda de plată salvată, accesul copilului la aceasta și setările existente la momentul cumpărăturii: era necesară o parolă, o confirmare biometrică sau aprobarea părintelui? Ați confirmat dumneavoastră plata? Era vorba despre o cumpărătură unică ori despre un abonament?

Cum formulați solicitarea

Adresați cererea platformei sau comerciantului identificat în documentele achiziției. Explicați exact ce s-a întâmplat, inclusiv vârsta copilului și lipsa acordului, dacă aceasta este situația. Păstrați confirmările, capturile de ecran și răspunsurile primite.

Dacă susțineți că plata nu a fost autorizată de dumneavoastră, sesizați prompt și banca, descriind împrejurările reale. Contestarea plății și anularea cumpărăturii sunt demersuri distincte; unul nu garantează automat succesul celuilalt.

Separat de recuperarea sumei, verificați eventualele reînnoiri și posibilitatea activării aprobării parentale pentru cumpărăturile viitoare.

Pentru informații juridice verificate consultați JURIDICE.ro!

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