 George Simion ia apărarea copreședintei AfD după atacurile la adresa românilor: „Eu consider că nu ne-a jignit” | adevarul.ro
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George Simion ia apărarea copreședintei AfD după atacurile la adresa românilor: „Eu consider că nu ne-a jignit”

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Simion susține că o mare parte dintre românii care trăiesc în Germania susțin atât AUR, cât AfD, deoarece cele două formațiuni promovează, în opinia sa, munca cinstită și combaterea abuzurilor privind ajutoarele sociale.

George Simion
George Simion, președinte AUR Foto: Mediafax

Întrebat despre declarațiile lui Alice Weidel, copreședinta partidului Alternative für Deutschland (AfD), care a afirmat că unii imigranți veniți din România profită de sistemul social german, beneficiind de alocații pentru copii, ajutoare de bază și servicii medicale, George Simion a declarat: „Eu consider că nu ne-a jignit. Mare parte din presa românească se simte jignită, dar presa românească de multe ori este mai sensibilă”, a spus Simion la Digi24.

Liderul AUR a făcut referire și la situația din Magdeburg, unde, potrivit acestuia, există persoane care ajung în Germania special pentru a beneficia de ajutoare sociale. Simion a precizat că nu încurajează un asemenea comportament, susținând că românii care muncesc cinstit și își plătesc taxele nu ar trebui asociați cu cei care profită de sistemele de protecție socială.

De asemenea, întrebat dacă reprezentanții AfD invitați de AUR în România își vor cere scuze pentru afirmațiile referitoare la români, George Simion a răspuns că nu consideră că aceștia au motive să facă acest lucru. Liderul AUR a anunțat că, în cadrul partidului, urmează să fie lansate aproximativ 55-60 de grupuri de prietenie cu diferite state, printre care și un grup de prietenie România-Germania, la eveniment fiind așteptat un reprezentant al Bundestagului.

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan de implicare în organizarea mitingului AUR

În cadrul aceluiași interviu, George Simion a lansat acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a criticat pentru declarațiile privind organizarea protestului programat sâmbătă în București.

Liderul AUR a susținut că președintele ar fi intervenit direct în procesul de autorizare a manifestației și a afirmat că România se îndreaptă spre un model de conducere autoritar. Simion l-a acuzat pe Nicușor Dan că nu își respectă rolul constituțional de mediator și l-a descris drept un „cameleon” și un „despot, din păcate, foarte puțin luminat”.

Întrebat dacă are dovezi că președintele ar fi transmis un ordin pentru blocarea manifestației, liderul AUR a susținut că este convins de acest lucru și a invocat informații primite din trei surse, fără să prezinte public dovezi concrete în cadrul interviului.

„100%. Știu asta din trei surse, jurnalistic vorbind. Știu asta și de la consilierii domnului Ciucu, și știu asta și de la oamenii care lucrează în structurile de ordine”, a declarat George Simion.

Acesta a criticat și lipsa unei poziții clare din partea primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmând că nu a primit o respingere oficială a solicitării privind organizarea mitingului.

Simion cere garanții pentru siguranța participanților

Liderul AUR, George Simion, a declarat că la manifestația programată în fața Parlamentului României sunt așteptate câteva mii de persoane, majoritatea membri și simpatizanți ai partidului. Evenimentul are loc în contextul Forumului Europa, organizat vineri, sâmbătă și duminică la Palatul Parlamentului, unde sunt programate dezbateri, conferințe și mese rotunde.

Simion a anunțat că participanții vor lansa și un manifest intitulat „Europa noastră”, prin care partidul își prezintă viziunea asupra unei Europe unite, bazate pe cooperarea dintre națiuni, nu pe un suprastat federal.

Liderul AUR a respins informațiile potrivit cărora ar urma să aducă galerii de suporteri polonezi pentru a provoca incidente. El a precizat că delegația din Polonia este formată din aproximativ 20 de parlamentari, europarlamentari și reprezentanți ai sindicatului Solidaritatea, invitați să participe la manifestare.

Referitor la eventualele incidente sau violențe, liderul AUR a declarat că, în lipsa unei autorizații și a unui dialog cu instituțiile statului, responsabilitatea pentru protecția participanților revine autorităților.

Referitor la manifestația anunțată pentru sâmbătă, George Simion a declarat că nu poate garanta că evenimentele nu vor degenera, însă a cerut instituțiilor statului să asigure protecția participanților și desfășurarea în siguranță a protestului.

Liderul AUR a comparat măsurile de securitate solicitate pentru această manifestație cu cele aplicate în cazul altor evenimente publice, inclusiv parada LGBT, și a cerut autorităților să își asume responsabilitatea privind organizarea și protejarea participanților.

Simion a anunțat că o comisie urma să se întrunească la Primăria Capitalei pentru analizarea situației și i-a cerut primarului general să comunice clar dacă manifestația va fi autorizată.

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