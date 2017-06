Terorizată de tatăl român: "M-a ţinut în cuşcă, în închisoare! Am primit palme, m-a tras de păr!" Drama jucătoarei care a eliminat-o pe Venus Williams de la RG

Jucătoarea elveţiană de tenis Timea Bacsinszky, cap de serie numărul 30 şi locul 31 WTA, s-a calificat în sferturile de finală la Roland Garros, după ce a învins-o pe Venus Williams (SUA) Bacsinszky, în vârstă de 28 de ani, s-a impus cu scorul de 5-7, 6-2, 6-1, după două ore şi 12 minute. În sferturile de finală, Timea Bacsinszky o va întâlni pe Kristina Mladenovic (Franţa), cap de serie numărul 13 şi locul 14 WTA, care a trecut, cu scorul de 6-1, 3-6, 6-3, de deţinătoarea trofeului Garbine Muguruza (Spania), a patra favorită a competiţiei şi poziţia a cincea în clasamentul mondial.

Puţină lume ştie că Timea ascunde o poveste dureroasă, în care tatăl ei, născut la Satu Mare, a forţat-o să joace tenis încă de la vârsta de trei ani, iar apoi i-a blocat orice legătură cu lumea.

"Ştiu ca sunt multi copii care-şi doresc să fie ca mine, dar ei nu ştiu ce ştiu eu. Nu puteam să ies nici măcar în oraş deoarece tatăl meu era foarte dur. Sună dur ce spun, dar mă ţinea practic iîntr-o cuşcă. În inchisoare! Nu vreau să mă plâng, spun aceste lucruri doar pentru a-i ajuta pe alţii, pentru a le deschide ochii", a dezvăluit Bacsinszky acum doi ani. Ea a precizat ca a avut numeroase probleme in copilarie, motiv pentru care a dorit sa apeleze la serviciile sociale: "Nu am avut deloc o copilărie uşoară. Îmi aduc aminte că erau linii telefonice pentru copiii care nu erau trataţi bine şi mă gândeam să sun. Dar imi era frica ca Igor (tatal - n.red.) ar vedea pe factura telefonica şi aş avea probleme. Am primit câteva palme, am fost trasă de păr. Dar era mai mult o chestiune psihologica. M-am gandit să fug, am căutat informaţii pe Internet. Am suferit de sindromul parintilor care puneau presiune, care este destul de raspandit in tenis. Pentru mine, parintii nu sunt facuti să fie antrenori. Este suficient să le citească cărţi", a mai spus Bacsinszky.

Elveţianca a continuat seria declaratiilor dure, mentionand ca nici macar nu considera ca a avut un tată. "Tatal meu nu a avut niciodata grija de mine in afara terenului de tenis. Sa ai grija de copilul tău nu înseamnă sa-i arunci o minge. Copilăria mi-a fost furată! Adolescenta mi-a fost furată, de asemenea! Eu aveam o singură dorinţă: să scap! Cel mai rău lucru este că sigur aş fi jucat mai bine dacă m-ar fi lăsat să respir", a explicat jucatoarea de tenis.

Timea Bacsinszky a mai mentionat ca tatăl său nu a lăsat-o să înveţe lucruri despre istoria şi tradiţiile Elveţiei întrucât el se considera ungur. Igor Bacsinszky s-a născut în Satu Mare, şi a fost campion de juniori al României, dar a fugit din ţară şi s-a stabilit în Ungaria în anul 1978. În 1981, Igor Bacsinszky s-a căsătorit cu unguroaica Suzanne şi împreună s-au mutat definitiv în Elveţia, acolo unde în 1989 avea să vină pe lume Timea. Tatăl Timeei s-a apucat să antreneze în anii ’80, iar în 2002 a fost declarat cel mai bun antrenor de tenis al Elveţiei. Igor a antrenat-o şi pe Timea până la vârsta de 15 ani.

FOTO Timea, alături de părinţii săi