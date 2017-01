„Sorana Cîrstea a fost cea mai bună din generaţia ei! Eu am spus tot timpul că poate fi numărul unu WTA“ Cine o laudă pe necondiţionat pe jucătoarea noastră

Sorana Cîrstea era în 2009 sfertfinalistă la Roland Garros şi se anunţa drept o potenţială jucătoare de top. DIn pricina accidentărilor şi a firii ei emotive, ea nu a îndeplinit aşteptările, însă timpul nu e pierdut.

Ruxandra Dragomir, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, crede că din grupul Cîrstea - Halep - Begu - Niculescu - Dulgheru - Cadanţu, Sorana era jucătoarea cu potenţialul cel mai mare. Iată ce declara ea într -un interviu pentru Adevărul Live, realizat în 2014.

Cum vi se pare tenisul feminin de acum, în comparaţie cu cel practicat în perioada dvs., în sensul că există o emulaţie mult mai mare acum, odată cu apariţia Simonei Halep şi a celorlalte jucătoare?

Tenisul feminin a stat dintodeauna destul de bine la capitolul ăsta şi trebuie să amintesc o generaţie de aur, aşa cum ne place nouă să o numim, a Virginiei Ruzici, Florenţei Mihai şi a Marianei Simionescu, în urmă cu foarte mult timp. După aceasta a fost o pauză destul de mare şi a venit generaţia Irina Spîrlea, Ruxandra Dragomir, Cătălina Cristea, chiar şi Raluca Sandu care, din păcate, s-a lăsat destul de devreme, apoi a fost din nou o pauză, iar acum avem cea mai bună generaţie din toate timpurile - cea a Simonei Halep.

Trebuie să menţionez că prima care a pătruns în circuitul de top WTA a fost Sorana Cîrstea, ea a ajuns undeva în jur de locul 20, după care o accidentare şi o nesiguranţă de sine sau poate o emoţie prea puternică nu a lăsat-o să facă pasul acela spre numărul 1, aşa cum îmi imaginam eu în urmă cu patru ani. Iată că a venit Simona Halep şi, spre surprinderea noastră, a tuturor specialiştilor din tenis, se apropie vertiginos de numărul 1, pe care eu, de fapt, l-am şi preconizat în urmă cu doi ani, când cocheta cu locurile 20-15.

În urmă cu patru-cinci ani, când era acest grup de jucătoare - Simona, Sorana, Irina, Monica şi cele două Alexandre, care aţi fi spus dvs., la acel timp, că are potenţialul cel mai mare?

Fără nicio reţinere, am spus-o deja în urmă cu patru-cinci ani, Sorana Cîrstea. Eu am avut aşteptări foarte mari şi încă am, pentru că, la vremea respectivă, era singura care completa pachetul incredibil, de jucătoare de top - înălţimea necesară, loviturile perfecte, atitudine, şarm, carismă - necesare pentru a ajunge numărul 1, dar probabil nu a reuşit să treacă acel prag emoţional şi mentalul şi-a spus cuvântul împotriva ei şi a ţinut-o puţin în spate, însă eu am mare încredere că va reveni.

Poate n-a găsit nici antrenorul potrivit?

Se poate. Ea e destul de pragmatică, în opinia multor specialişti ar putea fi o jucătoare de mare succes. Ar trebui să fie undeva în primele 10 jucătoare la potenţialul uriaş pe care-l are, dar aşteptăm să treacă acest prag emoţional, sper eu că va reuşi să-l treacă, pentru că dacă se uită puţin lângă ea va spune: „Dacă Simona a reuşit acest lucru, eu de ce nu?“.