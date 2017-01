Unsprezece judeţe sunt sub avertizare cod galben de ceaţă

Totodată, ANM a emis cod galben de ceaţă şi pentru judeţele Bihor, Timiş şi Arad, valabil până la ora 10.00.



Rămân sub atenţionare şi judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, până la ora 9.00.



În toate aceste zone, vizibilitatea scade local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, depunându-se şi chiciură, în unele locuri.



Iniţial, judeţele Alba şi Sibiu erau sub cod galben până la ora 8.00, însă meteorologii au actualizat atenţionarea.