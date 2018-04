Apelul disperat al părinţilor unui băiat de trei ani, care suferă de leucemie acută: Cosmin va muri dacă nu va primi tratamentul necesar.

Cosmin are 2 ani şi 8 luni. Este dulce că o prajitură, vesel, iar când râde îţi înseninează şi cele mai triste zile. Este un copil minunat, plin de viaţă şi cu multă iubire de dăruit celor din jur, spun apropiaţii copilului.



În urmă cu o luna, Cosmin, a fost diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică. Boală avansa rapid aşa că, a fost necesar să îl internam de urgenţă la Fundeni pentru a începe tratamentul cu citostatice. De când am aflat, am trecut prin toate stările posibile. Disperare, resemnare, neputinţă dar în final ne-am dat seama că nu avem de ales.



Trebuie să fim puternici pentru el, să sperăm că totul va fi bine şi să îl ajutăm cum putem. Prieteni, familie, colegi, oameni necunoscuţi cu suflet mare, Cosmin are nevoie de noi. Tratamentul este unul de durata şi costisitor dar sperăm că, împreună, să trecem cu bine peste această grea încercare din viaţă familiei mele. Pentru că, deseori, spitalul se confruntă cu lipsa sângelui, o să avem nevoie să mergeţi să donaţi sânge pentru el. Din păcate, nu se poate şti din timp când se va întâmplă asta dar o să rămânem aproape şi vom acţiona prompt când va fi nevoie.

Pentru aceia dintre voi care vor să îl ajute financiar, las mai jos IBAN-urile însoţite de mii de mulţumiri din partea familiei mele:

EURO: RO89INGB0000999907747960

SWIFT: INGBROBU

RON: RO57INGB0000999905253696

Titular: Cristina-Alexandra Armasu

Paypal: naphosim@gmail.com

Vă spun, este crunt ceea ce se întâmplă în spitalele noastre. Nu sunt medicamente citostatice, nu sunt paturi, nu sunt condiţii, nu este mâncare comestibilă. Suntem hotărâţi să îl transferăm la un spital din străinătate pentru a-i oferi cea mai bună şansă la viaţă. Căutăm cele mai bune spitale, cerem păreri şi sprijin pentru a-l putea transfera cât mai curând posibil. Din păcate, în străinătate, un astfel de tratament costă enorm iar cum nu este nimeni pregătit financiar pentru aşa ceva, încercăm să strângem bani pentru acest drum ce poate însemna singură lui şansă. Va rugăm să ne fiţi aproape! Avem încredere că, peste ceva timp, Cosmin vă va mulţumi personal. Mulţumim!