Surse: Ce i-a promis Liviu Dragnea lui Kelemen Hunor ca să susţină moţiunea de cenzură. Urmează oferta lui Grindeanu

Surse politice au declarat pentru "Adevărul" că Liviu Dragnea şi Kelemen Hunor au avut mai multe discuţii în ultimele zile, "încă dinainte să înceapă criza politică", pe tema formării unui nou Guvern. În această dimineaţă, Dragnea şi Hunor au avut o întâlnire în care liderul PSD i-a cerut preşedintelui UDMR să susţină moţiunea de cenzură a PSD împotriva Guvernului Grindeanu. Dragnea i-a promis lui Hunor funcţia de vicepremier, plus alte trei portofolii pentru formaţiunea maghiară în viitorul Guvern. Sursele citate susţin că Hunor nu i-a dat niciun răspuns lui Dragnea şi aşteaptă să discute şi cu premierul Sorin Grindeanu.

Aceleaşi surse susţin că în această seară Hunor şi Grindeanu vor avea o întîlnire, după care liderul UDMR va discuta din nou cu Liviu Dragnea. Surse din anturajul premierului susţin că Sorin Grindeanu îi va propune, la rândul său, lui Kelemen Hunor intarea UDMR la guvernare în cazul în care nu se va amesteca în moţiunea PSD.

Oficial, Consiliul Permanent al UDMR se va reuni, sâmbătă, la Cluj, pentru a analiza situaţia politică actuală, iar la finalul şedinţei concluziile vor fi prezentate de către Kelemen Hunor.

Voturile UDMR pot fi decisive

PSD va depune luni o oţiune de cenzură împotriva propriului Guvern. Aritmetica arată că PSD şi ALDE au o majoritate sigură, însă Victor Ponta şi Daniel Constantin încearcă să atragă oameni de partea lui Grindeanu. UDMR ar putea înclina decisiv balanţa.

PSD are cel mai mare număr de mandate. Cu cei 221 de parlamentari, PSD mai are nevoie de doar 12 aleşi pentru a asigura voturile necesare trântirii lui Grindeanu în plen. ALDE, partenerul PSD în Guvern, are în prezent 24 de aleşi, după ce cinci dintre aceştia (Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu, Damian Florea, Mircea Banias şi Eugen Durbacă) au plecat să formeze Pro România.

Aşadar, în prezent PSD şi ALDE s-ar baza pe 243 de parlamentari, adică cu 10 mai mult de numărul necesar pentru majoritatea parlamentară. “Nu e exclus să avem voturi în plus şi din partea partidelor care nu fac parte din coaliţie. Nu am avut discuţii în acest sens, dar am semnale că există această intenţie”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

De unde acest optimism? PSD şi ALDE ar putea fi ajutaţi la moţiunea de cenzură şi de cei 30 de aleşi ai UDMR, precum şi de cei 17 parlamentari din Grupul Minorităţi, care de obicei susţin Guvernul – indiferent de culoarea politică –, dar nu votează moţiuni de cenzură. Dacă UDMR ar vota alături de PSD, partid cu care a semnat un protocol de colaborarea parlamentară (care nu include însă şi moţiuni de cenzură), zarurile ar fi aruncate: moţiunea ar trece fără emoţii. Însă, potrivit unor surse din UDMR, maghiarii sunt împărţiţi. Pe de o parte, nu vor să se amestece în schimbarea Guvernului. Pe de altă parte, dacă ar pune umărul la debarcarea lui Grindeanu, ar obţine apoi unele sinecuri, ba chiar ar putea fi cooptaţi la guvernare. „Dacă, pe viitor, după ce domnul Grindeanu va fi demis prin moţiunea de cenzură, cei de la UDMR vor arăta că au disponibilitate de a participa la coaliţie şi la guvernare, după cum ştiţi, acest lucru noi l-am discutat încă de anul trecut, sigur că acest lucru poate fi reluat ca discuţie”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Votul UDMR va cântări cu atât mai mult cu cât Victor Ponta, rivalul lui Liviu Dragnea în partid, va încerca să atragă o mână de parlamentari PSD de partea lui Sorin Grindeanu. Şi Daniel Constantin, dat afară de Călin Popescu Tăriceanu din ALDE, mai controlează şi el câţiva aleşi din fosta sa formaţiune, astfel încât, fără UDMR, moţiunea de cenzură ar putea să nu treacă. PNL, USR şi PMP au anunţat că nu vor vota deloc moţiunea.