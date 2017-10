Senatorul Mihai Goţiu şi-a ridicat certificatul medico-legal de la IML: Domnule Palada, ne vedem la tribunal!

„Domnule Palada, ne vedem la tribunal! Astăzi am ajuns la IML de unde mi-a fost eliberat Certificatul Medico-Legal care face dovada agresiunii lui Mirel Palada. Apoi am mers cu certificatul şi l-am depus la Poliţia Sectorului 1 Bucureşti (unde am depus şi plângerea penală pentru ultraj, pe data de 14 septembrie). De aici, certificatul va fi expediat la parchet (sper că a şi fost trimis între timp) şi, din acest moment, nu mai există niciun motiv pentru procurori să mai amâne începerea urmăririi penale“, a scris Mihai Goţiu pe pagina de Facebook.

Senatorul USR a adăugat că nu îşi va retrage plângerea penală şi nu ia în calcul nici varianta împăcării celor două părţi. „Pentru că e necesar ca politicienii să-şi asume răspunderea acţiunilor lor şi pentru că cetăţenii români trebuie să-şi recapete încrederea în Justiţie“, a subliniat Goţiu.

Senatorul USR a anunţat,că va depune plângere la Poliţie, după ce a fost lovit de către Mirel Palada în pauza publicitară a unei emisiuni a postului de televiziune B1 TV, la o zi după agresarea sa.