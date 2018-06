FOTO Iubita lui Dragnea a postat fotografii din timpul vizitei în Elveţia alături de liderul PSD

Prima dată când Liviu Dragnea s-a afişat în public alături de partenera sa de viaţă a fost înaintea Crăciunului din 2016, când social-democraţii au organizat o petrecere în curtea sediului PSD din Kiseleff, iar la Congresul PSD din luna martie tânăra în vârstă de 25 de ani i-a fost alături iubitului ei. Acum cei doi se află în Elveţia, iar g4media.ro a publicat mai multe fotografii făcute publice de Irina Tănase.



Miercuri, liderul PSD a fost surprins pe terasa Hotelului Bellevue, din Berna, alături de ambasadorul României în Elveţia. Preşedintele Camerei Depuaţilor s-a aflat în perioada 29-31 mai într-o vizită oficială la Berna, în cadrul unui eveniment al Consiliului Naţional al Confederaţiei Elveţiene.

Câţiva protestatari români l-au întâmpinat pe Dragnea, în faţa Parlamentulul elveţian, cu pancarte pe care scria „The most corrupted romanian politician is right here, inside Swiss Parliament” („Cel mai corupt politician român se află aici, în Parlamentul elveţian“ - n.red ) sau ”Liviu Dragnea is the killer of the romanian justice” („Liviu Dragnea este ucigaşul justiţiei româneşti“ - n.red)

Dăncilă l-ar cununa pe Dragnea: Irina este o fată deosebită. În România normalul a devenit anormal. Societatea românească s-a radicalizat foarte mult