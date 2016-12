Care sunt şansele ca preşedintele Klaus Iohannis să fie suspendat de PSD-ALDE. Ce spun analiştii şi Constituţia

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu exclude posibilitatea declanşării procedurii de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis ca urmare a refuzului de a o desemna pe Sevil Shhaideh în funcţia de premier. „Este o avalanşă de mesaje pe care le-am primit de la oameni care se simt jigniţi şi care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui. Nu este o decizie foarte uşoară. Am vorbit cu colegii mei de partid şi mâine o să trebuiască să luăm o decizie. Vreau să cumpănesc foarte bine. Dacă în urma acestei analize vom ajunge la concluzia că pentru ţară e bine să îl suspendăm pe preşedinte, nu o să am nicio ezitare“, a avertizat Dragnea.



Ameninţările cu suspendarea ale lui Dragnea au la bază decizia lui Iohannis de o respinge pe Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier. „Săptămâna trecută, când am avut consultări, PSD şi ALDE mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere. Solicit coaliţiei PSD ALDE să facă altă propunere“, a fost anunţul lui Iohannis care a generat un conflict între Preşedinţie şi Coaliţia PSD-ALDE.



Liderii PSD şi ALDE, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, l-au somat pe Iohannis să iasă public şi să explice argumentele care au stat la baza deciziei sale, altfel iau în calcul suspendarea preşedintelui. Această poziţie a fost decisă de Dragnea împreună cu partidul, cu care a avut o întâlnire la Palatul Parlamentului, potrivit unor surse din PSD. Social-democraţii aşteaptă o explicaţie din partea lui Iohannis până miercuri, când vor anunţa dacă demarează procedura de demitere a lui Iohannis din funcţia de preşedinte sau vor face o nouă nominalizare de premier, aşa cum le-a cerut şeful statului. Preşedintele PSD Liviu Dragnea are deja o condamnare penală în dosarul „Referendumului“ de demitere a fostului preşedinte Traian Băsescu, fapt ce l-a împiedicat să se autopropună pentru funcţia de premier.



Decizia CCR, de partea lui Iohannis



Dragnea spune că Iohannis se află în afara spaţiului constituţional, prin respingerea propuneriii venite din partea majorităţii parlamentare care a rezultat în urma alegerilor din 11 decembrie. „Este o decizie a CCR care este foarte limpede, că preşedintele nu poate refuza propunerea unei majorităţi. Este clar că încalcă Constituţia. Toate acţiunile, gesturile, preşedintelui au fost anti-dialog“, a argumentat Dragnea posibilitatea demarării procedurii de suspendare a preşedintelui.

Fără premier de la PSD Copreşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu susţine că Iohannis i-a spus, la întâlnirea pe care au avut-o la Palatul Cotroceni la două zile după anunţarea rezultatului alegerilor că va face tot ce îi stă în putinţă pentru a nu numi un premier de la PSD şi pentru a evita aducerea social-democraţilor la guvernare. „Din păcate, la întrevederea pe care am avut-o cu preşedintele la Cotroceni a doua zi după anunţarea rezultatelor alegerilor, domnia sa mi-a spus foarte direct că va face tot ce îi stă în puţinţă pentru a nu numi un premier din partea PSD şi pentru a evita aducerea PSD la guvernare. Aceste afirmaţii nu au fost singurele care pe mine m-au pus pe gânduri. A mai spus că vrea să declanşeze un război total, lucru care astăzi îl vedem prinzând contur”, a afirmat Tăriceanu. Ipoteza că mai mulţi actori s-ar împotrivi numirii unui premier din partea PSD a fost întărită şi de Liviu Dragnea. „Am sperat că şi domnul Iohannis şi instituţiile cu care se consultă au înţeles că românii n mai vor jocuri poltiice pe spinarea lor şi nici jocuri oculte. M-am înşelat“, a declarat Dragnea, care a punctat că nu crede că SRI a jucat vreun rol în respingerea lui Shhaideh de către Iohannis. Motivul: SRI a dat aviz pozitiv când Shhaideh a fost numită secretar de stat, dar şi ministru, aceasta fiind căsătorită în acea perioadă tot cu Akram Shhaideh.

Liderul PSD se referă la decizia CCR din 2014 care a fost dată în contextul propunerii de revizuire a Constituţiei, proiect desfiinţat de CCR, care nu a mai fost reluat apoi în Parlament.Practic, PSD invocă o decizie a CCR în ceea ce priveşte rolul preşedintelui care se referă la proiectul eşuat de revizuire a Constituţiei, şi nu la actuala Constituţie, rămasă nemodificată. Cu toate astea, interpretarea de atunci a Curţii a fost în detrimentul textului redactat de USL, în care preşedintele avea doar un rol decorativ în desemnarea premierului. Cu toate astea, Iohannis nu a ignorat dreptul Coaliţiei majoritare formată din PSD şi ALDE, ci a cerut o altă nominalizare de premier. „Am vorbit cu mai mulţi colegi despre această ofertă otrăvită a preşedintelui, să vină cu o altă propunere?“, a răspuns Dragnea, fără însă a exclude posibilitatea unei noi nominalizări.

Dragnea spune că nu a găsit niciun motiv „constituţional sau de altă natură“ pentru care Iohannis a refuzat să o propună drept candidat la funcţia de premier pe Sevil Shhaideh. „Domnul preşedinte Iohannis a semnat numirea doamnei Shhaideh în funcţia de ministru şi putea să o refuze. Nu cred că SRI a influenţat această decizie pentru că SRI a dat aviz pozitiv şi când a fost numită ministru şi era căsătorită cu acelaşi om“, a mai spus Dragnea. Ministrul Dezvoltării Regionale nu face parte din Consiliul Suprem de Apărare al Ţării (CSAT), deci nu are acces la toate informaţiile secrete ale statului, în timp ce premierul este vicepreşedintele CSAT.



Legea privind accesul la informaţii clasificate arată că demnitarii ai căror soţ sau soţie susţin o organizaţie teroristă, aşa cum este considerată Hezbollah, nu primesc certificat ORNISS (Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat). Rise Project a arătat că soţul lui Sevil Shhaideh este susţinător al regimului Bashar al-Assad şi al organizaţiei teroriste Hezbollah. Potrivit unor surse citate de Hotnews, la baza refuzului lui Iohannis au stat poziţiile ocupate de Akram Shhaideh în Guvernul de la Damasc, dar şi legăturile fraţilor său cu regimul lui Bashar al-Assad.



Cum se demarează procedura de suspendare



De la declanşarea procedurii şi până la demiterea propriu-zisă a preşedintelui trebuie urmaţi, însă, mai mulţi paşi. Procedura este prevăzută în Constituţia României, în Regulamentul Parlamentului, precum şi în Legea referendumului. În primul rând, majoritatea parlamentară trebuie să facă dovada că preşedintele a încălcat Constituţia.

Potrivit Articolului 95 din Constituţia României, „în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută”. Majoritatea PSD - ALDE deţine o majoritate de aproape 60% în Parlament.

Regulamentul Parlamentului prevede că propunerea de suspendare este iniţiată de o treime din parlamentari. După ce propunerea este prezentată în plenul comun al celor două Camere, este sesizată Curtea Constituţională (CCR), care dă un aviz consultativ. În termen de 24 de ore de la primirea avizului CCR, Camerele Parlamentului se întrunesc în şedinţă comună pentru a hotărî asupra propunerii de suspendare din funcţie. Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, iar votul este secret, prin bile.

Dacă se ajunge la organizarea unui referendum, cetăţenii vor fi întrebaţi dacă sunt de acord cu demiterea preşedintelui şi vor putea răspunde cu „Da” sau „Nu”. Cvorumu de participare pentru a fi validat Referendumul a fost modificat de la 50% la 30%, la referendumul de demitere al fostului preşedinte Traian Băsescu, care a rămas în funcţie la limită.



Analiza specialiştilor: Greu de demis

Analiza specialiştilor arată că scenariul suspendării lui Klaus Iohannis şi al organizării unui referendum de demitere a acestuia e greu de pus în scenă, dar nu imposibil. Pe de altă parte, dacă doi premieri desemnaţi nu vor trece votul de încredere în Parlament, am putea asista la alegeri anticipate în urma cărora, cel mai probabil, PSD va avea singur majoritatea în Parlament, fără ajutorul ALDE.

„Nu au fost ameninţări directe, ci voalate de suspendare. Nu cred că se va ajunge la suspendare. Trebuie să fie încălcări grave de Constiutţie ale preşedintelui şi cu acestea trebuie mers la CCR. PSD şi ALDE vor o rezolvare rapidă“, a declarat pentru „Adevărul“ analistul politic Radu Delicote. Acesta punctează şi faptul că cel mai probabil Dragnea nu insista cu varianta Sevil Shhaideh pentru Palatul Victoria.



O altă interpretare este dată de George Jiglău, cercetător şi lector universitar la Departamentul de Ştiinţe Politice al UBB Cluj. „Cred că deja suntem într-o criză politică, nu atât din cauza refuzului lui Iohannis de a o desemna pe Shhaideh, cât din cauza reacţiei lui Dragnea. Cred că refuzul lui Ioahannis e motiv de începere a demersurilor de suspendare, nu neapărat motiv pentru suspendarea propriu-zisă. Din reacţia de astăzi Dragnea arătat că nu vrea să evite o criză“, a declarat Jiglău.



Sociologul Mircea Kivu atrage atenţia asupra unui alt aspect al procesului de suspendare: pragul de la referendum. „Dacă se face referendum, atunci ar trebui ca PSD să scoată la vot 6 milioane de alegători (n.r.- 5.479163 de votanţi reprezintă cvorumul de 30% plus unu necesar demiterii lui Iohannis, dacă ne raportăm la listele electorale permanente de la alegerile din 11 decembrie 2016). Ori, el nu are cum să scoată mai mult de 3.2 milioane, după cum am văzut la alegeri“, a declarat Kivu, subliniind că e greu ca votanţii PSD şi ALDE să reprezinte acei 30% din alegători pentru a putea fi validat referendumul de demitere a unui preşedinte.



Pe de altă parte, suspendarea lui Iohannis şi nevalidarea referendumului ar putea să-i aducă lui Iohannis o imagine de politician puternic, capabil să facă faţă marelui PSD şi satelitului ALDE.„ Iohannis cred că iese din toate aceste acţiuni întărit. Pare un tip care-şi respectă principiile: a refuzat să desemneze un politician condamnat, acum pare că motivele ţin de ceva ce nu poate fi spus, probabil informaţii clasificate din zona siguranţei naţionale. S-ar putea ca Iohannis să aibă nişte mingi de jucat dacă se ajunge la suspendare şi referendum“, a completat George Jiglău.



Scenariul anticipatelor



Actuala situaţie poate duce şi la anticipate, dacă două variante de premier nu reuşesc să obţină votul de învestitură. Preşedintele ţării dizolvă Parlamentul şi urmează alegerile anticipate. Într-un asemenea scenariu, PSD ar defila la alegeri, potrvit analizei specialiştilor.



„La anticipate, electoratul PSD pregătit. Cred că ar obţine majoritate de data această. Ceilalţi au arătat că nu sunt pregătiţi: PNL va fi şi mai nepregătit, iar capitalul lui Iohannis nu e transferat spre liberali“, a precizat cercetătorul George Jiglău. De asemenea, aceeaşi ideea e avansată şi de sociologul Mircea Kivu, cel care susţine că la anticipate prezenţa ar fi mai mică faţă de ultimele parlamentare, ceea ce ar însemna că disciplinatul electorat al PSD i-ar duce pe aceştia spre un rezultat bun pentru Liviu Dragnea.



Opoziţia, de acord cu Iohannis



PNL, USR şi PMP salută decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a nu o desemna pe Sevil Shhaideh în funcţia de premier şi de a solicita Coaliţie PSD-ALDE o nouă propunere. „Salutăm decizia, în interes naţional, a preşedintelui României. Noi considerăm că viitorul Guvern al României trebuie ferit de orice fel de vulnerabilităţi, mai ales într-un context internaţional extrem de complicat. România nu trebuie să dea semnale confuze sau contradictorii. PSD ne-a anunţat că are zeci de mii de specialişti. Dacă acest lucru este adevărat, se vor găsi şi alte nume de prim-ministru, de preferat persoane cu o activitate cunoscută, fără vulnerabilităţi şi fără condamnări“, a fost reacţia imediată a Ralucăi Turcan, preşedinte interimar al PNL.



O poziţie similară a avut şi liderul USR, Nicuşor Dan, care a arătat că decizia preşedintelui Klaus Iohannis nu încalcă Legea Fundamentală. „Suntem convinşi că decizia preşedintelui este bine fundamentată. Remarcăm că acesta se află în limitele Constituţiei. A recunoscut majoritatea PSD-ALDE şi dreptul acesteia de a nominaliza prim-ministrul. Sperăm ca PSD să se poarte responsabil şi să facă o nouă nominalizare care să întrunescă toate condiţiile şi să nu arunce ţara într-o criză politică, din moment ce preşedintele i-a cerut în mod explicit să facă o nouă propunere.



„Dragnea şi Iohannis să găsească o soluţie“



Preşedintele PMP Traian Băsescu, cel care a susţinut respingerea lui Sevil Shhaideh, a făcut un apel la preşedintele Klaus Iohannis şi la preşedintele PSD Liviu Dragnea de a ajunge la un compromis şi de a nu genera o criză politică. „Respingerea de către preşedintele României a propunerii pentru funcţia de Prim Ministru nu trebuie să declanşeze o bătălie a orgoliilor. Dragnea şi preşedintele Iohannis au obligaţia să găsească imediat o soluţie. Fac precizarea că, în noua nominalizare, ca de altfel şi în noul guvern, nu au ce căuta oameni controlaţi de Serviciile Secrete. Nu este momentul unui război politic inutil între Dragnea şi Iohannis. Trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea preşedintelui“, a spus Băsescu.



Vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a arătat deranjată de refuzul lui Iohannis şi de lipsa explicaţiilor care au stat la baza deciziei sale. „O să încercăm să ne întâlnim şi să analizăm situaţia aceasta. Mi-ar fi plăcut ca preşedintele să argumenteze acest refuz. Nu este vorba de PSD şi ALDE, este vorba de votul pe care populaţia ţării l-a dat. Eu sper să nu apară şi o a doua respingere, ceea nu înseamnă că vorbesc de a doua propunere“, a spus Ecaterina Andronescu, care a arătat că Liviu Dragnea este cea mai bună opţiune a partidului pentru funcţia de premier. „ Liviu Dragnea este cea mai potrivită propunere pentru că şi-a asumat responsabilitatea implementării programului“, a mai precizat Andronescu.



Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a arătat că desemnarea lui Sevil Shhaideh afecta politica externă a României din cauza legăturilor pe care le are soţul lui Shhaideh cu Siria. „România are o politică externă de respectat şi are nevoie de o imagine clară în exterior a liderilor politici care pot susţine această politică externă, iar din păcate legăturile familiei premierului propus de Liviu Dragnea cu Siria şi regimul Assad, nu ar fi făcut decât să ridice semne de întrebare“, a spus Buşoi.

