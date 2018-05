Minciuna este următoarea frază, conţinută în comunicatul Curţii: „Or, în cauza de faţă, Preşedintele României a refuzat emiterea decretului de revocare a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe motive de oportunitate, şi nu de legalitate“.

Prin urmare, judecătorii CCR au judecat ca şi cum preşedintele a contestat doar oportunitatea revocării, nu şi legalitatea ei. Or dacă citim adresa prin care preşedintele a refuzat revocarea, vedem că înşiră pe două pagini motive de nelegalitate a cererii ministrului, şi abia în ultima frază scrie că argumentele lui Tudorel Toader „nu sunt de natură să creeze convingerea cu privire la oportunitatea măsurii propuse“.

De altminteri, şi avizul negativ al CSM arată masiv, punct cu punct, că solicitarea ministrului nu întruneşte condiţiile legale pentru revocare.

Dar are preşedintele dreptul să judece legalitatea revocării? Da, o spune chiar CCR, în comunicatul emis azi: „Preşedintele României, în temeiul prevederilor art.94 lit.c) din Constituţie, nu are o putere discreţionară proprie în cadrul procedurii de revocare, ci o putere de verificare a regularităţii acesteia. Rezultă că prerogativa Preşedintelui României de a revoca procurorul din funcţia de conducere se circumscrie exclusiv unui control de regularitate şi legalitate a procedurii. Astfel, Preşedintele României nu are competenţa constituţională de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcţie iniţiată, în condiţiile legii, de ministrul justiţiei“.

Dacă preşedintele trimite iar o adresă în care îi spune limpede ministrului Toader că cererea sa nu întruneşte condiţiile legale (nu de oportunitate) de revocare, aşa cum scrie de altminteri şi în avizul CSM, cred că nu încalcă decizia Curţii Constituţionale. Dar rămâne să vedem dacă preşedintele găseşte sau nu oportun să continue această hârjoană sau va emite decretul de revocare.

Indiferent de decizia preşedintelui, marea problemă rămâne - şi nu e lui Iohannis, nu e a lui Toader, nu e a lui Kovesi, ci e a noastră, a tuturor: ce ne facem dacă CCR a minţit?