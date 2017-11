Vlad Voiculescu, la DNA: „Mi-a făcut plăcere să explic mai multe despre modul în care s-a făcut acreditarea centrului de transplant de la Sfânta Maria”

„Am fost citat, şi astăzi am mers la DNA.Ca martor. Dosarul este cel deschis în urma plângerii penale de anul trecut făcută împotriva mea de distinsul domn manager Copcă. Faptul că am fost citat ca #martor, cred că spune ceva despre cât de serioase sunt acuzaţiile distinsului domn. #Profesionalism. Asta poţi cu uşurinţă să observi la procurorii DNA. #Dadaism. Asta poţi cu uşurinţă observa în plângerea penală întocmită de domnul manager de spital Copcă, în stilul caracteristic. După închiderea dosarului, îmi va face o deosebită plăcere să vă prezint această capodoperă literară", a scris, marţi, pe pagina sa de Facebook, Vlad Voiculescu.

Fostul ministru a ataşat şi o fotografie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, şi managerul Spitalului Sfânta Maria, Narcis Copcă, precizând că „poate vă amintiţi cum cei doi din fotografie strigau în gura mare la televizor acum un an că eu blochez transplantul pulmonar la Sf. Maria, că am interese (acţiuni chiar!) la AKH şi că transplantul pulmonar ar trebui să se facă «mâine dimineaţă»! Ştiţi câte transplanturi s-au făcut de «mâine dimineaţă» până în zilele noastre, nu-i aşa? Aţi ghicit: zero".