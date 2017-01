Dragnea: Săptămâna viitoare fac un demers legal cu privire la dosarul referendumului

“Până de curând, primeam tot felul de informaţii, pe care le catalogam ca zvonuri, prin care aflam că regimul Iohannis îmi pregăteşte nişte dosare. Cum? Că nu au cum să inventeze. Mi s-a mai spus că sunt tot soiul de indivizi cu probleme cu legea, care sunt presaţi, ameninţaţi, să scrie nişte denunţuri. Şi în ultimele zile am primit astfel de informaţii, de la oameni din sistem. Şi nu este vorba doar despre mine, dar şi de domnul Tăriceanu. Eu nu voi sta să văd când se va trage, dar cât o să fiu liber şi cât voi putea să îmi exercit atribuţiile, voi face tot ce se poate. Sper ca până la urmă, cei din sistem care sunt forţaţi să facă asta să ezite, să nu o facă, pentru că totul se plăteşte. Absolut totul se va plăti. Şi o să vedeţi zilele următoare. Săptămâna viitoare am de gând să fac un demers constituţional, legal, legitim, legat de dosarul referendumului”, a anunţat Dragnea.

În 22 aprilie 2016, preşedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, alături de alte 26 de persoane, de instanţa supremă, la doi ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzat că şi-a folosit influenţa de preşedinte de partid în timpul referendumului de demitere a fostului preşedinte Traian Băsescu.

Secretar general al PSD la data comiterii faptelor, Dragnea a fost judecat pentru infracţiunea de folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Potrivit rechizitoriului, din dosarul „Referendumul” Liviu Dragnea, "cu ocazia organizării şi desfăşurării referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influenţa şi autoritatea sa în partid în scopul obţinerii unor foloase nepatrimoniale de natură electorală, necuvenite, pentru alianţa politică din care făcea parte partidul reprezentat de inculpat, şi anume îndeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obţinute în alte condiţii decât cele legale".

Conform procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, în care a implicat mai multe persoane asupra cărora avea influenţă în virtutea funcţiei pe care o deţinea, având ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.

Despre bugetele serviciilor secrete

Dragnea a mai declarat, marţi, la Antena 3, că reducerile de bugete ale serviciilor secrete nu s-au făcut ”cu barda”, fiind vorba de amânarea unor investiţii în derulare şi reducerea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, răspunzând astfel preşedintelui Iohannis care a avertizat că va studia cu atenţie bugetele instituţiilor din domeniul securităţii naţionale.

”Nu s-a lucrat cu barda, s-a discutat cu fiecare în parte. Nu are nimeni de gând să pună sub semnul întrebării funcţionarea acestor instituţii, însă unele investiţii în derulare, unele cheltuieli cu bunuri şi servicii mai pot să aştepte”, a declarat Liviu Dragnea, invitat fiind să confirme sau nu dacă a fost redus bugetul SRI.

Preşedintele PSD a arătat că sunt ordonatori principali de credite al căror bugete au crescut spectaculos în ultimii ani, fără o justificare reală. Liviu Dragnea a arătat că reducerile din acest an oricum nu sunt de amplitudinea creşterilor din ultimii ani. El a dat exemplul Administraţiei Prezidenţiale care, în 2017, va avea bugetul mai mic decât în 2016, dar mai mare decât în 2015.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, la Strasbourg, că va examina cu atenţie bugetele pe anul 2017 ale tuturor instituţiilor din zona securităţii naţionale, atrăgând atenţia ”nimeni nu are voie să se joace” cu securitatea naţională.

Klaus Iohannis a spus că va studia cu atenţie nu doar dacă este respectat angajamentul României faţă de NATO de a aloca 2% din PIB pentru apărare.

”Pentru mine un punct extrem de important va fi bugetul pe securitate naţională şi asta nu înseamnă nu doar armata. O să mă uit cu foarte mare atenţie pentru că, indiferent de jocurile politice, cu securitatea naţională nu are voie să se joace nimeni (...) Dacă intrăm în zone de revanşisme politice, am face o mare eroare”, a declarat Klaus Iohannis.

Despre graţiere

Dragnea a declarat la Antena 3 că prin legea graţierii nu scapă nici autorii faptelor de corupţie, nici cei ai infracţiunilor cu violenţă, iar în ceea ce priveşte recuperarea prejudiciilor în acest caz, există un termen de un an în care banii trebuie returnaţi statului. El a remarcat că în cazul faptelor comise de funcţionari publici, în România nu există varianta măsurilor administrative, aceştia fiind trimişi direct la închisoare.

“S-a spus că este o lege dată prin care corupţii ar ieşi din închisoare. Minciună. Cele patru fapte definite de Convenţia Europeană, darea de mită, luarea de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, sunt trecute la excepţii. Deci nu are efect legea asupra acestor fapte. Legea graţierii nu are efecte asupra lor. Toate infracţiunile cu violenţă, tâlhărie, furt, viol, pedofilie, crimă, omor, sunt vreo 50 de excepţii. Nu ies aceşti oameni din închisoare”, a precizat Dragnea.

El a negat că cei graţiaţi nu ar mai trebui să plătească prejudiciile create statului, dar a dat ca exmplu situaţia din UE, unde condamnările cu închisoarea sunt mult mai mici.

"S-a vorbit şi despre prejudiciu. Că pleacă acasă cu prejudiciile. Nu este adevărat. Prejudiciul trebuie stabilit şi dat statului. În termen de un an de zile. M-am uitat pe nişte evidenţe. În UE, media pe condamnaţi este de şapte – nouă luni. La noi media este de şapte ani. La noi s-a sărit peste măsurile administrative. Foarte multe fapte ale unui funcţionar public, de exemplu, la noi nu sunt sancţionte cu măsuri administrative, ci omul este trimis direct la închisoare", a explicat Liviu Dragnea.

El a susţinut că pentru furturile foarte mici ar trebui să se aplice graţiere, în cazul în care nu este vorba despre recidivă.

Despre economie

Preşedintele PSD a mai spus, marţi, la Antena 3, că instabilitatea socială din ţară riscă să afecteze economia României deoarece investitorii străini ar putea să evite ţara noastră şi i-a cerut preşedintelui să revină ”la o abordare raţională”.

”Într-o ţară în care este zaveră permanent, investitorii mai mici sau mai mari au rezerve în a veni. Asta poate să aducă pierderi României. Îi cer preşedintelui să revină la o abordare raţională şi aşezată şi să înţeleagă că noi nu suntem în război cu dumnealui, el se războieşte singur. Noi nu răspundem”, a spus Liviu Dragnea.

Întrebat dacă are colegi social-democraţi care vor suspendarea preşedintelui Iohannis, Dragnea a răspuns: ”Sunt foarte supăraţi şi îi înţeleg, dar îi rog să mai aibă răbdare. Aşa cum am făcut şi în 2016, când am ţinut lucrurile sub control, vreau să procedez şi acum, dar va exista o limită de la care o să fim conştienţi că, dacă o lăsăm să se depăşească, România scapă de sub control. Eu nu vreau să ajungem acolo. România are nevoie de pace socială şi de stabilitate politică pentru că asta ne ajută să atingem obiectivele majore ale tuturor statelor mari: securitate, stabilitate şi prosperitate pentru cetăţeni. Într-o ţară aflată în conflict permanent în care în fiecare zi se mai răstoarnă un butoi plin cu ură, aşa ceva nu poţi să rezolvi.”

Liviu Dragnea a spus, referindu-se la ultimele acţiuni ale preşedintelui Iohannis, că acesta a apucat un drum greşit. ”Plus că nu este conecvent: o dată spune ceva despre Legea graţierii, o dată spune altceva. Tonul pe care o spune, maniera în care o spune, cum s-a dus în mod brutal peste Guvern arată că ori este foarte nervos, ori nu înţelege că nu sunt lucruri care se pot face de către preşedinte. Ce este foarte rău că, în acest an în care România are un guvern şi o majoritate stabile, cu un program de guvernare apreciat de toată lumea şi care va produce efecte, acţiunile preşedintelui riscă să afecteze o stabilitate apreciată şi peste ocean, apreciată şi în Europa.