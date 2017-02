O nouă zi de proteste la Vaslui: „Vom continua până când Guvernul va renunţa la planurile de legalizare a corupţiei“

”Nu vom renunţa. Vom continua să protestăm până când Guvernul va renunţa la planurile de legalizare a corupţiei”, a anunţat Ioan Creţu, unul din liderii manifestanţilor. Vasluienii şi-au dat întâlnire din nou în Piaţa Civică a oraşului, începând cu ora 18.00.

Spre deosebire de serile precedente, manifestanţii nu vor mai mărşălui pe străzi şi vor protesta în intervalul 18.00 - 21.00 în Centrul Civic al oraşului. Protestatarii anunţă în schimb că începând cu ora 19.00 vor lansa lampioane. Protestul este autorizat de autorităţi.

”La Bucuresti si in celelalte mari orase au fost ieri sute de mii de lumini. Un eveniment inaltator, un semnal puternic pentru guvern ca nu mai poate da legi la intunericul noptii, actionand hoteste. Continuam sa dam semnale luminoase celor care ne conduc. Azi, la Vaslui, vom elibera lampioanele democratiei din piata civica, in semn de bucurie pentru abrogarea OUG 13 dar si de ingrijorare fata de initiativa legislativa care se doreste sa fie transpusa in lege de parlament”, a anunţat Alecsandru Volocaru, un alt lider al protestatarilor.

De cinci zile, la Vaslui cetăţenii protestează faţă de decizia Guvernului Grindeanu a a modifica legislaţia penală şi a impune pragul de 200.000 de lei pentru incriminarea abuzului în serviciu. Modul în care au acţionat guvernanţii i-au revoltat pe vasluieni, care, seara de seară, scandează lozinci împotriva guvernanţilor, acuzându-i că au acţionat în cazul ordonanţei ”noaptea, ca hoţii”.

Cea mai numeroasă prezenţă la proteste a fost înregistrată vineri şi sâmbătă seară, când peste 500 de persoane au mărşăluit pe străzile din oraş .



Nemulţumirile vasluienilor au fost amplificate de declaraţiile recente ale liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean, care a afirmat despre protestatari că sunt nişte ”răgălii” şi ”imbecili”.