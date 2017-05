VIDEO Păţania unui om de afaceri din Turnu Severin. Un hoţ a rămas agăţat într-o ţepuşă de la poarta casei sale

Toată păţania s-a petrecut chiar în buricul Severinului, la casa lui Gheorghe Păuna, Monel cum îi spun apropiaţii, un prosper om de afaceri din municipiul de la Dunăre. Proprietarul dormea liniştit, când azi-noapte, în jurul orei 2,00, s-a trezit din cauza unor ţipete puternice la poarta casei sale.

Un individ rămâsese agăţat într-o ţepuşă de la poarta casei sale din fier forjat. Apucase să sară poarta în interiorul curţii, dar îi rămâsese piciorul agăţat în ţepuşă.

De durere a început să urle aşa că în scurt timp a reuşit să trezească toţi vecinii din jur.

“Am fost trezit din somn, era zarvă mare. Am ieşit afară, la poarta mea era poliţia, salvarea, am deschis poarta când am văzut un individ agăţat în gard. Am rămas surprins. Individul stătea acolo de o jumătate de oră, a venit descarcerarea, au tăiat poarta, l-au scos din gard, a venit ambulanţa şi l-au dus la spital”,