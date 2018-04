Un escroc celebru, care voia să facă puşcărie în Germania, cere să fie închis în România: „Cu legile astea noi ce s-a dat scapă în doi ani jumate“

Judecat pentru escrocherii imobiliare, Ionel Sandner, alias Ionelaş Cârpaci, care este şi cetăţean german, a plecat înainte de pronunţarea sentinţei finale în Germania. Condamnat definitiv, în 2016, la şapte ani şi două luni de închisoare, Ionel Sandner a demarat în Germania procedurile pentru a executa acolo pedeapsa primită în România.

După pronunţarea sentinţei, fiul lui Ionelaş, Nelson Cârpaci, declara pentru „Adevărul” că tatăl său va executa pedeapsa în Germania, unde are posibilitatea de a fi încarcerat într-un penitenciar cu cinematograf, piscină şi sală de fitness. „Stă în Germania foarte normal. Nu fuge de nimeni. Îşi aşteaptă doar dosarul să ajungă în Germania. M-am dus cu el să se predea acolo în Germania, dar nu se poate face nimic până nu-i ajunge dosarul din România. El e neamţ de 15 ani, nu de un an doi. Conform legii el poate să ceară să îşi facă acolo pedeapsa. Oricum, el în România nu o să rămână, sută la sută. Nu merge după statul român, merge după statul german. E admis deja. Trebuie doar să ajungă acolo motivarea şi ceau că e cetăţean neamţ şi nemţii nu îşi dau oamenii să facă pedeapsa în altă ţară”, declara Nelson Cârpaci în iulie 2016, pentru „Adevărul”.

Luni dimineaţa, Ionelaş Cârpaci s-a întors în România şi s-a predate poliţiştilor în Vama Cenad, cerând să execute pedeapsa în România. „El s-a hotărât să se predea pentru că autorităţile germane….Noi ne chinuim de un an să îşi înceapă acolo pedeapsa şi ei tot nu vor să recunoască pedepsele ce s-au dat aici. Au zis că vor ei să facă din nou verificări şi prostii din astea. Şi asta era să dureze încă vreo doi – trei ani. Şi am zis că nu are rost, e timp pierdut. Mai bine face aici cât are de făcut şi ceau. S-a predate singur, nu a fost prins. Eu l-am adus cu maşina la vamă. Am vorbit la judeţ înainte de aia, am zis că vine, s-a pregătit tot, frumos, elegant. Nu a fost prins. A venit singur, nesilit de nimeni”, a declarat Nelson Cârpaci pentru „Adevărul”. Întrebat de ce îl deranja să aştepte finalizarea procedurilor pentru a executa pedeapsa în Germania, Nelson Cârpaci a declarat că „dacă ai o pedeapsă, trebuie făcută, că e acuma sau mai târziu, tot trebuie făcută”. Fiul lui Cârpaci a declarat că Ionelaş Cârpaci şi-a făcut şi un calcul cu perioada pe care ar urma să o petreacă în închisoare. „Cu legile astea noi ce s-a dat în doi ani jumate – doi ani şi şapte luni scapă”, a mai declarat Nelson Cârpaci.



Surse apropiate lui Cârpaci au declarat că în decizia lui Ionelaş de a se întoarce acasă a contat legea care le permite deţinuţilor să câştige zile dacă au stat în condiţii improprii, liderul clanului de romi executând mai bine de un an în arest preventiv. Aceleaşi surse au mai declarat că Ionelaş Cârpaci, condamnat printre altele pentru instigare la abuz în serviciu, aşteaptă noi modificări legislative în domeniul abuzului în serviciu pentru a cere, printr-o cale extraordinară de atac, reducerea pedepsei primite. „Are câteva nemulţumiri şi vrea să uzeze de toate căile extraordinare de atac şi să lămurească acele împrejurări. Speră ca legislativul să facă ordine, să se clarifice din punct de vedere legislativ”, a declarat o sursă apropiată lui Cârpaci.