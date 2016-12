Tancurile care au fost scoase să lupte cu revoluţionarii din Timişoara sunt încă intacte într-o unitate militară din Lipova

Tancurile care au acţionat pe străzile Timişoarei, şi care provenea de la Unităţile Militare din Buziaş, Lugoj şi Timişoara, mai există şi astăzi. Nu au fost topiite, ci sunt grupate în Parcul Rece al unei unităţi militare din Lipova (judeţul Arad).

Tancurile au fost fotografiate de jurnalistul timişorean Sergiu Miat, care ne-a pus pozele la dispoziţie.



Recuperarea tancurilor din Calea Girocului

Ştefan Mariş a fost unul dintre cei care şi-au dat viaţa în Calea Girocului, la sosirea comandoului care avea misiunea să recupereze tancurile blocate de manifestanţi.

„După ce am luat masa de prânz, am auzit zgomotul maşinilor mari. Veneau tancurile de la Unitatea Militară din Giroc. Soţul mi-a spus că e ca la război afară. S-a îmbrăcat şi a plecat. Demonstranţii au atacat tancurile şi i-au dat jos pe militari. Au ridicat baricade din ce au putut. Un firobuz a fost postat de-a lungul drumului. Am avut o stare sufletească ciudată. Ştefan mi-a spus că dacă vor veni ajutoare să elibereze tancurile va fi prăpăd. Am văzut un TAB de pe care au coborât militarii cu armele întinse şi strigau: «Intraţi în scări că trag!» În acel moment, au şi tras. L-am văzut când a picat. A fost împuşcat în gât şi a paralizat de sus în jos. Eu m-am apropiat de el şi i-am spus că nu m-a ascultat! Spunea că nu îl doare nimic, dar a vrut să fie dus la spital. Avea măduva secţionată. L-au operat, dar pe 23 decembrie a murit“, a spus Rozalia Mariş, soţia eroului Ştefan Mariş.