Vacanță de groază: mai multe femei, la un pas să fie fierte de vii într-un jacuzzi supraîncălzit

Trei femei în vârstă de peste 80 de ani au fost salvate în ultimul moment de echipele de urgență după ce au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi. Una dintre ele a ajuns în stare critică.

Incidentul a avut loc în Campton, Wolfe County, în zona platoului Appalachian din estul statului Kentucky. Femeile, aflate într-o vacanță, au decis să se relaxeze în jacuzzi după o zi plină. Însă două dintre ele, din cauza unor probleme de sănătate preexistente, nu au mai reușit să iasă din apă și au început să se supraîncălzească.

Potrivit echipei de căutare și salvare din Wolfe County (WCSART), cele două au ajuns la o stare de hipertermie, una dintre ele devenind complet inconștientă. „Una era parțial receptivă, iar cealaltă era complet inconștientă și în stare critică”, au transmis salvatorii, potrivit Daily Mail.

Luptă pentru viață

În timp ce o prietenă a sărit în apă pentru a le ține capetele la suprafață, o altă femeie a sunat disperată la 911. Între timp, îngrijitorii cabanei au reușit să le scoată din jacuzzi înainte ca echipele de intervenție să ajungă.

Femeia aflată în stare critică a fost dusă imediat sub un duș cu apă rece și gheață pentru a-i scădea temperatura. Cealaltă victimă, mai stabilă, a primit comprese reci, dar pentru că acestea nu au fost suficiente, salvatorii au recurs la stropirea cu furtunul de grădină.

După 20-30 de minute de „imersie în apă rece”, ambele victime și-au recăpătat conștiența și au fost transportate la spital pentru tratament și supraveghere.

„Un caz în premieră pentru noi”

Apelul de urgență a fost primit miercuri, în jurul orei 20:40. „A fost o premieră pentru noi”, au declarat reprezentanții WCSART, care au decis să facă public incidentul pentru a atrage atenția asupra riscurilor folosirii jacuzziului.

„Jacuzziul oferă o modalitate fantastică de relaxare, dar nu uitați niciodată să limitați timpul petrecut în apă”, au avertizat salvatorii, precizând că durata recomandată este de 15-30 de minute.

Aceștia au mai atras atenția că persoanele cu dizabilități sau probleme de sănătate trebuie să ia în calcul dacă vor putea ieși singure din jacuzzi. „Hipertermia și insolația pot fi fatale, iar această poveste s-ar fi putut termina cu totul diferit fără reacția rapidă a celor implicați”, au subliniat salvatorii.