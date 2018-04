VIDEO El este cel mai bun tânăr percuţionist din România. „A trebuit să studiez foarte mult înainte. Am avut şi probleme cu tendoanele de la mâini”

Trupa timişoreană de world-music Peregrinii se dovedeşte o şcoală bună pentru muzicienii ei. După ce Lucas Kohl a obţinut, în 2017, locul întâi pe ţară la Olimpiada Naţională de Pian, în acest an a venit rândul unui alt membru din trupă să devină cel mai bun. Este vorba de tobarul Philip Goron, elev în clasa a X-a la Colegiul de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, care a câştigat Olimpiada Naţională de Percuţie, care s-a desfăşurat la Craiova.

A fost un concurs foarte puternic, la care au participat cei mai buni tineri percuţionişti din ţară.

„A fost dificil. A trebuit să studiez foarte mult înainte. Am avut şi unele probleme cu tendoanele de la mâini. Am avut şi emoţii, sincer nu mă aşteptam la acest rezultat. Programul de Olimpiadă cuprindea două piese. Una melodică. Trebuia să cântăm la marimbă sau la vibrafon. Eu am ales marimba. Şi apoi o piesă de multipercuţie, la care se adauagă foarte multe instrumente de percuţie şi trebuie să cânţi. Mai era şi o probă de studiu impus de tobă mică, instrumentul orchestral de bază”, a declarat Philip Goron.













În clasa a VIII-a a mai fost la o Olimpiadă, dar atunci s-a ales doar cu o menţine. „A fost momentul în care am zis că vreau să devin foarte bun. Până atunci încă nu eram sigur dacă vreau să fac percuţie sau să fiu toboşar. Între timp, mi-am dat seama că le pot face pe ambele. E o mare diferenţă între percuţie şi baterie. Se studiază chestii diferite”, a mai spus Goron.

Philip Goron a început să cânte la tobe în clasa a V-a.

„Mi-au plăcut tobele de mic. Nu vine de la părinţi sau din familie, ci am avut nişte prieteni care aveau o trupă. Am avut şansa să fiu mult prin preajma lor. Aşa că vroiam să bat şi eu la tobe. Când am ajuns la<Vidu>, am aflat că nu pot să bat doar la tobe şi trebuie să fac percuţie”, a mai spus Goron.





Despre rolul unui toboşar într-o formaţie, omul care ţine ritmul, Philip Goron spune: „Trebuie să simţi vibraţia din spate. Basul şi cu toba e baza, fără astea nu se poate. Oricine poate să studieze, dar unele chestii trebuiesc simţite. Altfel nu poţi să faci nimic. Trebuie mai mult decât studiu. Trebuie să ai ceva în sânge”, a afirmat Philip Goron.

Prima trupă în care a cântat Philip Goron a fost una de jazz, Twisted Blue, cu care a concertat şi la Festivalul de Jazz de la Gărâna. Atunci avea doar 13 ani.





„Am cântat cam doi ani cu Twisted Blue, aveam în repertoriu jazz, blues, funk, standarde. Încă din clasa a V-a am ajuns şi în Ansamblul de Percuţie Splash de la , cu care am avut multe spectacole. În 2017 am cântat şi la Festivalul . În ansamblu sunt şi acum”, a mai spus tânărul muzician.