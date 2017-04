Amendă de 900 de lei pentru timişoreanul care a pus pe Facebook fotografiile cu maşinile parcate ilegal de Poliţia Locală

Timişoreanul Corneliu Vaida a fost invitat la Poliţia Locală pentru „clarificarea” situaţiei cu privire la două postări făcute pe Facebook. La sediul instituţiei, Vaida a fost primit de adjunctul Poliţiei Locale, Marius Tirlui, şi de juristul instituţiei, care i-au transmis că urmează să fie amendat pentru postarea de pe reţeaua de socializare.

„Miliţiene Cojan (n.r. şeful Poliţiei Locale), tu şi adunătura ta de nesimţiţi, ce-ai fi să vă auto-amendaţi?”, a scris Corneliu Vaida lângă fotografia distribuită pe Facebook, în care două maşini ale Poliţiei Locale sunt parcate ilegal pe trotuar, blocând circulaţia pietonilor.



„Mi-au adus la cunoştiinţă că s-au simţit lezaţi de poastarea mea. A fost o întâlnire protocolară, oamenii au fost politicoşi. Le-am explicat că dacă cineva blochează accesul pietonilor cu o maşină acela este un nesimţit. Cine parchează aşa cum au parcat ei nu poate fi decât nesimţit. Şi dacă vor să vadă ce înseamnă nesimţit să se uite în DEX. M-au luat cu binişorul, că ar fi mai bine să colaborez cu ei, să îi sesizez când sunt probleme, că ei au şi realizări. Le-am spus că rolul societăţii civile este cu totul să amendeze astfel de derapaje. Amenda pentru fapta mea era între 200 şi 1.000 de lei. Ca să nu-mi dea amenda maximă, am primit 900 de lei. Deşi aveau şi opţiunea unui avertisment. Nu e nicio problemă. Am scris că nu sunt de acord cu cele consemnate în procesul verbal! Am discutat deja cu avocatul, ne vedem în instanţă”, a declarat Corneliu Vaida, după ce a ieşit de la Poliţia Locală.