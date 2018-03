VIDEO Cine sunt asistaţii social făcuţi celebri de poştăriţa acuzată că întârzie cu banii. „Mă doare inima când muncesc. Îmi vine să vomit, îmi vine ameţeală!“

Ioana Cristea este poştăriţă de 16 ani în comuna Conţeşti. Femeia spune că marţi, 1 martie, pe un ger de crăpau pietrele, zeci de asistaţi au agasat-o cu apeluri telefonice, interesându-se de ce întârzie plata ajutoarelor sociale. Văzând că nici măcar nu are cum să se deplaseze pe trotuare din cauza zăpezii, femeia a filmat un mesaj către toţi asistaţii care stăteau la căldură în timp ce ea alerga prin viscol.

„Nu mai sunaţi în disperare! Ajutoarele sociale pentru puturoşi nu sunt. Ieşiţi afară la zăpadă, că nu se poate circula. Vă aduc plicuri de azi dimineaţă şi sunaţi în disperare după ajutorul social. Nu se dă! Vineri, luni. Nu mai sunaţi că m-aţi disperat. Ieşiţi şi faceţi pârtie la porţi, că nu pot să vă pun plicurile”, a fost mesajul poştăriţei. Ioana Cristea este şi consilier local PSD, la primul mandat. Femeia spune că ajutoarele sociale ar trebui date după nişte criterii bine stabilite. "Ar trebui să primească ajutoare cei cu o situaţie materială precară, în primul rând. Sunt persone nevoiaşe, dar sunt tineri care ar putea să muncească, aşa cum muncesc şi eu. Nu sunt scoşi la muncă atât cât ar trebui. Să iasă la muncă să îşi merite banii. Eu trimit corespondenţa, nu contează că plouă, că ninge, că e cald sau frig. Ei nici măcar cutii poştale nu au", spune Ioana Cristea.

100.000 de lei este suma pe care o primesc în fiecare lună cei 240 de asistaţi social din Conţeşti din partea statului.

Edilul comunei Conţeşti, Marian Alexandru (PSD), îi dreptate poştăriţei care şi-a pierdut calmul pentru că nu avea cum să ajungă la toţi asistaţii din cauza zăpezii. Primarul susţine, pe de altă parte, că toţi asistaţii apţi de muncă îşi prestează orele în folosul comunităţii. "Îi dau dreptate, a fost o reacţie de moment. La noi sunt 240 de asistaţi social şi toţi cei care sunt apţi de muncă ies la muncă. Doamna Cristea este o femeie destoinică, un consilier cu iniţiativă. Ultima iniţiativă a ei a fost pusă în practică chiar zilele trecute. La sugestia ei am scos oamenii la deszăpezit", ne-a spus edilul.

Asistaţii îşi îneacă problemele în bere

Dimineaţa, la ora 10.00, reporterii „Adevărul“ i-au găsit pe bărbaţii care primesc ajutoare la birtul din sat. Aveau deja "la activ" câteva beri consumate.





"Ne descurcăm greu fără bani. Au întârziat banii. Nu ne-au dat nimic. Mie mi-au tăiat ajutorul de câteva ori. Nu ştiu de ce, că de muncit am muncit", spune un asistat.

De cealaltă parte, femeile asistate se vaită că le doare inima dacă muncesc.

"Am sunat să întreb de ce au întârziat ajutoarele. Am rămas fără bani, că am luat mâncare la copii. Nu am avut loc de muncă niciodată. Muncim la primărie pentru ajutor. E bun socialul ăsta. Pe mine mă doare inima când muncesc. Îmi vine ameţeală, îmi vine să vomit", spune Radu Florentina (foto jos), care nu a putut să ne spună ce vârstă are.





"Nu e vina poştăriţei că s-au întârziat banii. Eu iau ajutor de vreo 9 ani. N-avem serviciu, suntem amărâţi, muncim cu ziua. Pe mine mă doare coloana când muncesc. Mai ies şi la treabă că ne sistează ajutorul", ne-a povestit Florentina Tudorache.