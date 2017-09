FOTO Cupa Contratimp, trei zile de înot la Târgovişte

Vor participa sportivi de la CSM Piteşti (CPT), Emil Racoviţă Bucureşti (LER), CSŞ Ploieşti (SPL), CSM Cluj Napoca (CMC), CSM Braşov (MBV), H2O Team Tg. Mureş (H2O), Dacia Mioveni (DAC), Atack Team Bucureşti (CAT), Pescăruşul Izvorani (CPI), Aqua Sport Citius Bucureşti (ASP), YST Bucureşti (YST), Energil Piteşti (LLP), Median Bucureşti (CMB), Delfinul Bucureşti (DEB), CSM Baia Mare (BAM), Bucharest Sport Club (BSC), Tibi Bistriţa (CST), Universitar Piteşti (UPT), ACS Contratimp (CTR), Liceul Goga Ionescu Titu (LGI) şi CSM Târgovişte (MTG).

La Cupa Contratimp sunt prezenţi 140 de copii reprezentând 25 de cluburi din ţară.





"Complexul Turistic de Nataţie, într-un an şi ceva de la momentul în care a fost dat în folosinţă iată că şi-a confirmat statutul de gazdă bună pentru foarte multe competiţii de înot, de polo şi de asemenea, că tot suntem într-o perioadă în care s-a încheiat sezonul de vară, putem spune şi faptul că am înregistrat un număr record de beneficiari", a declarat primarul Cristian Stan.









Organizat de Complexul Turistic de Nataţie, Primăria Municipiului Târgovişte şi Asociaţia Clubul Sportiv Contratimp, concursul va cuprinde cinci reuniuni, vineri (ora 9.30 şi ora 17.00), sâmbătă (ora 9.30 şi ora 17.00) şi duminică (ora 9.30). Se va înota liber, spate, bras, fluture, la simplu, mixt şi ştafetă, pe mai multe categorii de vârstă (cadeţi, juniori, tineret şi seniori).

"În acest an am avut luni în care au trecut poarta Complexului Turistic de Nataţie Târgovişte peste 27.000 de persoane. Astăzi debutează a cincea ediţie a concursului Contratimp şi iată că la Târgovişte primim înotători din întreaga ţară. Am convingerea că va fi un concurs foarte spectaculos. Vreau să profit de ocazie şi să invit toţi târgoviştenii să vină la acest concurs, timp de trei zile, astăzi, sâmbătă şi duminică, bazinul olimpic din cadrul Complexului Turistic de Nataţie îi aşteaptă într-o atmosferă foarte frumoasă condiţiile de aici fiind excelente. Acest concurs face cunoscută Târgoviştea în zona nataţiei, într-o zonă în care nu era prezentă. Acest complex reprezintă un izvor de sănătate, de la înot, sport, sala de sport, fotbal, tenis, baschet, toate fiind facilităţi de natură să determine târgoviştenii, dâmboviţenii şi turiştii să se bucure şi să fie mai sănătoşi!", a mai spus edilul Cristian Stan.