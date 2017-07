Băsescu, despre elevii eliminaţi de la Bac: „Avem premieri şi miniştri plagiatori şi nu i-a eliminat nimeni din Guvern“

Oficialii din Ministerul Educaţiei au transmis că menţin decizia de eliminare din examenul de Bacalaureat a celor doi elevi din Moreni şi Titu, judeţul Dâmboviţa, după ce au stabilit că lucrările lor prezintă semne distinctive, dar că sunt autentice.

“În urma analizei documentelor puse la dispoziţie, echipa de control apreciază că cele două lucrări au toate aparenţele unor lucrări autentice, redactate de cei doi candidaţi în timpul probei de examen fără alte intervenţii ulterioare, însă prezintă semne distinctive ce constau în scrierile/grafiile total diferite folosite în redactarea lor”, se arată în documentul oficial.

Maria Ioniţă, eleva din Titu care a fost eliminată de la Istorie, spune că scrisul ei se modifică de fiecare dată când ia pixul în mână din nou.





“Eu, cum pun mâna pe pix, am alt scris. Consider că fiecare are un defect, iar ăsta e al meu. Consider că sunt nedreptăţită. Nu mă aşteptam să mi se întâmple aşa ceva. Asta e România în care trăim”, spune eleva. Deşi iniţial spunea că nu mai vrea să dea examenul, Maria a decis să se înscrie la sesiunea din toamnă, după ce Ministerul a hotărât că o poate face.

“Sunt sigură că o să scriu la fel pentru că ăsta e scrisul meu şi nu pot să îl schimb. Am o problemă de cum ţin degetul sus pe pix şi cum îl las puţin din mână. Pur şi simplu scriu altfel. Nu îmi explic. La Poliţie, când m-am dus să depun plângere, domnii de acolo au realizat că am patru scrisuri diferite pe trei pagini”, adaugă ea.