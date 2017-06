Un frizer sucevean a câştigat unul dintre cele mai importante concursuri organizate la nivel naţional

Un frizer din Suceava a câştigat una dintre cele mai importante concursuri organizate la nivel naţional. Robert Nichitean a reuşit să obţină primul loc la competiţia Romanian Barbers Association, un eveniment destinat frizerilor din întreaga ţară. Robert a început să cocheteze cu tunsul în urmă cu trei ani de zile. El a făcut un curs de calificare la AJOFM Suceava.

„Am ajuns acolo şi citeam pe panou să văd ce cursuri oferă. La cel de frizeri era plin, aşa ca m-am înscris la coafor. Eram singurul băiat din grupă. După trei luni de teorie a urmat practica, acolo am cam tras chiulul, adică nu prea mă imiplicam în ale coafatului.

După câteva zile, profesoara de practică mi-a zis că la ora 12.00 să fiu la ea la salon. Am ajuns acolo şi mă uitam în jurul meu, plin de oameni. După terminarea cursului de stilist – coafor şi examenul final la care am luat 9,50, am fost angajat la salonul ei, unde petreceam fiecare zi alături de ea şi de colega mea, învăţând din ce în ce mai multe. Apoi au urmat evenimente la care am participat – seminarii, workshop-uri, show-uri.

După doi ani de activitate a urmat despărţirea. Am trecut de la bucle, unde eram expert, la aranjatul bărbilor. Am început activitatea într-un barbershop în adevăratul sens al cuvântului. Aici am cunoscut o super echipă care m-a învăţat, a investit în mine şi în potenţialul meu. O echipă care a fost şi este tot timpul alături de mine. Dizzy, Alex, Vasi, Toma,Iulia, ei îmi sunt alături la fiecare pas în plan profesional dar şi în cel personal”, a declarat Robert Nichitean.

Zilele trecute, el a participat la competiţia R.B.A (n.r. – Romanian Barbers Association), un eveniment destinat frizerilor din întreaga ţară. RBA este o asociaţie unde sunt 10 dintre cei mai buni frizeri din România. Ei au suţinut un show-seminar şi au explicat detaliat stiluri şi tehnici de tunosoare - clasice, moderne dar şi extravagante.

„Concursul la care am participat a fost organizat de ei, iar înscrierea a constat în trimiterea unor poze din unghiuri diferite cu tunsoarea favorită. Din toţi cei care au trimis s-au calificat doar 13 persoane în finala de la Bucureşti. Acolo a trebuit să ne punem imaginaţia la treabă şi dexteritatea. S-a punctat tehnica, atitudinea şi rezultatul final. După 75 de minute în care fiecare a făcut o tunsoare s-au numărat punctele. Am aşteptat rezultatul cu sufletul la gură, apoi ca să fie şi mai palpitant au dat 10 menţiuni, apoi locul II, apoi locul I. Într-un final am fost ales de juriu ca fiind pe locul I”, a povestit Robert.

Acest premiu este foarte important pentru el. Pe lângă recunoaşterea că munca sa este una de calitate, Robert a intrat în echipa R.B.A , fiind mândru că reprezintă Suceava şi că se află între cei mai buni 10 frizeri din România. Cu ocazia asta va susţine alături de ei diferite evenimente în ţară.

„Pe viitor o să investesc în mine, o să particip la orice eveniment din ţară dar şi din afară şi sper să aduc în Suceava cât mai multe rezultate bune şi pregătirea mea să fie din ce în ce mai bună. În ultima perioadă în România barberingul s-a dezvoltat foarte mult, iar noi cei din Suceava am ajuns foarte cunoscuţi prin imaginaţia noastra de a stiliza părul si de a tunde. Pot să zic că suntem pe un loc înalt în ţară în ceea ce priveşte frizeria”, a mai menţionat Robert.

Tânărul frizer sucevean a ţinut să mulţumească familie, colegilor şi prietenilor, care au fost mereu alături de el, l-au încurajat de fiecare dată şi l-au făcut să devină din ce în ce mai bun. .

„Barberingul din punctul meu de vedere e un domeniu frums, un loc unde cunoşti oameni cu gândiri diferite, cu stiluri diferite. Un loc în care îţi pui în practică imaginaţia şi cunoştiinţele pentru a realiza tunsori clasice, moderne sau extravagante, un loc în care ai posibilitatea să înveţi de la oameni mari şi la rândul tău poţi învăţa şi pregăti alţi oameni”, a concluzionat Robert Nichitean.

