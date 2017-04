România lucrului prost făcut. Şcoală modernizată şi apoi închisă pentru că localitatea a rămas fără copii

Reabilitarea şcolii din satul Uideşti a fost finalizată în anul 2011, cu bani de la Guvern, în baza unui proiect depus de primarul din localitate, cu patru ani înainte, în 2007, când în localitate erau 24 de elevi. Reconstrucţia a început în 2008 şi a durat trei ani. În acest timp, numărul copiilor a scăzut dramatic în Uideşti, astfel că şcoala a devenit pur şi simplu inutilă.

Unitatea de învăţământ are două săli de clasă, o bibliotecă, o cancelarie, două grupuri sanitare, încăperi administrative, mobilier, apă, canalizare, precum şi o grădină de 70 de ari. Şcoala are centrală termică, calorifere, termopane, precum şi alte utilităţi, dar care nu folosesc nimănui.

„Şcoala a fost dotată cu absolut tot ce-i trebuie ca să funcţioneze la standardele cele mai înalte. Are o terasă foarte frumoasă, are şi centrală proprie în curtea şcolii într-un corp de clădire separat, are tot ce-i trebuie, dar nu sunt copii. Când s-a luat decizia modernizării şcolii învăţau acolo aproape 30 de copii din sat. În câţiva ani numărul lor a scăzut şi s-a luat decizia închiderii acestei şcoli. Erau elevi suficienţi atunci, era şi grădiniţă şi şcoală cu clasele I-IV. Numărul de elevi o început să scadă, astfel că s-a desfiinţat grădiniţa, pentru că nu mai erau preşcolari, şi după aceea învăţământul primar. Aveam doar cinci elevi de clasele I-IV, sub numărul minim care prevede legea educaţiei de 12 la clasă, şi atunci i-am transferat la Şcoala gimnazială Manolea“, a declarat Oana Oprea, directoarea Şcoalii Gimnaziale din Forăşti.

Şcoala din Uideşti stă cu lacătul pe poartă. FOTO Dănuţ Zuzeac

Ultimul an şcolar în care unitatea de învăţământ a funcţionat a fost anul şcolar 2014-2015. Atunci învăţau la Şcoala primară din Uideşti cinci copii. În satul din comuna Forăşti, copiii au devenit o raritate, aici existând în prezent doar trei elevi ce învaţă la şcoala din Manolea, o localitate învecinată. S-a ajuns în această situaţie după ce părinţii au plecat în străinătate sau în alte localităţi cu tot cu copii.

S-a transformat în secţie de vot

„Şcoala pare în conservare. Au fost aici şase-şapte copii, dar în ultimul an mai rămas trei şi i-au dus la Manolea. De doi ani, şcoala a rămas pustie, fiind bună doar ca secţie de vot. A început să fie vandalizată, s-a spart un geam, că aşa e la noi. Eu am vorbit cu directoarea şi i-am zis că am o capră şi să mă lase să o pun acolo să pască şi mai am eu grijă de ce se întâmplă. Am reparat un gard cu scândurile mele, că intrau câinii înăuntru“, a declarat Ioan Lupu, un bătrân ce locuieşte peste drum de şcoala din Uideşti. Localnicul face haz de necaz şi spune că speră ca mai-marii din Forăşti să nu se supere pe el şi să-i interzică să mai ducă capra la păscut în curtea şcolii abandonate. Şi ceilalţi locuitori din Uideşti sunt nemulţumiţi că s-a investit o sumă mare de bani într-o şcoală ce nu foloseşte nimănui.

Ioan Lupu, bătrânul care are grijă de şcoala din Uideşti. FOTO Dănuţ Zuzeac

„S-au cheltuit atâţia bani degeaba. Ar trebui să facă ceva, un azil de bătrâni sau ceva. Primarul zicea că face muzeu, dar cine vine aici la muzeu?“, se întreabă contrariată o bătrână care locuieşte în apropierea şcolii.

Primarul suspendat al comunei Forăşti, Brăduţ Avrămia, spunea că vrea să amenajeze în interiorul şcolii un muzeu al satului Uideşti, pentru ca banii să nu se fi investit fără niciun folos. Acesta susţinea că va iniţia un proiect de hotărâre de Consiliu Local ce urma să fie transmis Ministerului Educaţiei pentru a se schimba destinaţia acestei clădiri. „Intenţionez ca la această şcoală să înfiinţez un muzeu al satului, unde copiii vor avea un mare concurs şi vor fi stimulaţi de Consiliul local în raport de obiectele vechi aduse la acest muzeu“, spunea Brăduţ Avrămia în urmă cu doi ani de zile.

Fostul primar a vrut să transforme şcoala în muzeu. FOTO Dănuţ Zuzeac

Ideea primarului suspendat al comunei Forăşti nu a fost pe placul localnicilor. Între timp, Brăduţ Avrămia nu a putut să-şi ducă planul la bun sfârşit. Aflat la al cincilea mandat, la sfârşitul anului trecut acesta a trebuit să renunţe la fotoliul de primar pentru că a vândut soţiei sale un teren de circa 800 de metri pătraţi din proprietatea privată a comunei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat nelegalitatea actului gestionat de primarul Brăduţ Avrămia. În condiţiile date, primarul Avrămia şi-a pierdut calitatea de primar al comunei Forăşti, prerogativele funcţiei de primar fiind preluate de viceprimarul ales, Nechita Nazarov.

Actualul primar, de negăsit

De când viceprimarul Nazarov a preluat frâiele comunei Forăşti, nimeni nu mai ştie ce se va întâmpla cu şcoala din Uideşti. Reporterii „Adevărul“ au încercat să ia legătură în mai multe rânduri cu acesta, însă când a fost căutat la Primărie ni s-a transmis că vom fi contactaţi de Nechita Nazarov, deoarece se află pe teren, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult, l-am contactat telefonic pe viceprimarul din Forăşti, însă după ce a răspuns şi a promis că va reveni cu un telefon, nu a mai fost de găsit.

Viceprimarul Nechita Nazarov a fost de negăsit. FOTO www.primariaforasti.ro

Reprezentanţii Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava spun că doar Primăria din Forăşti poate redeschide şcoala. „Decizia de includere a unităţii de învăţământ în planul de şcolarizare aparţine exclusiv unităţii administrativ teritoriale, respectiv Primăriei comunei Forăşti“, a declarat Cezar Anuţei, purtătorul de cuvânt al IŞJ Suceava.

În judeţul Suceava, nu mai puţin de jumătate de şcoli nu au autorizaţie sanitară de funcţionare deoarece nu au apă curentă şi canalizare. Comuna Forăşti este una din puţinele din judeţ unde toate şcolile şi grădiniţele, inclusiv Şcoala din Uideşti, au primit toate avizele de funcţionare din partea Direcţiei de Sănătate Publică Suceava.

Alte ştiri pe această temă:

România lucrului prost făcut. Fântână muzicală de 1,4 milioane euro care cântă doar în weekend. „Minunea“ la suprapreţ, anchetată de DNA

România lucrului prost făcut. Sistemul de camere video care a costat o avere şi a ajuns un banal decor urban la Zalău

România lucrului prost făcut. Băncile de 8.250 de euro bucata din Arad care au ajuns acum paturi pentru oamenii străzii