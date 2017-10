Prima femeie din România acreditată ca lider montan internaţional: „Mi-aş dori să fiu un model pentru tinerii de astăzi“

O tânără din judeţul Suceava a devenit prima femeie Lider Montan Internaţional din România. Originară din satul Rădăşeni, aflat în apropiere de municipiul Fălticeni, Nicoleta Loghin (28 ani) şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa în localitatea natală. După terminarea liceului, ea a urmat Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, însă imediat după finalizarea studiilor universitare s-a întors în zona Sucevei.

Pasiunea tinerei sucevence pentru drumeţiile montane nu este moştenită din familie, ci a fost doar o mică scânteie care s-a aprins odata cu primele ieşiri pe munte. Aceasta îşi dorea ceva mai mult decât să alerge prin grădini şi pe dealuri, îşi dorea să călătorească mai mult, să descopere locuri noi şi să-şi facă cât mai mulţi prieteni.

„După ce am început Academia de Munte organizată de Asociaţia Ghizilor Montani din România, am cunoscut oameni deosebiţi, iar cel care m-a încurajat şi a crezut în potenţialul meu a fost Ciprian Constantineanu, ghid montan şi preşedinte al Asociaţiei Ghizilor din Bucovina. În timp i s-au mai alăturat familia şi alţi prieteni dragi cu care împărtăşesc aceeaşi pasiune”, a spus Nicoleta Loghin.

Nicoleta şi-a dorit să facă din această pasiune un job şi a reuşit un prim pas, finalizarea cursurilor de lider montan internaţional. Aceasta urmează să se axeze pe această ramură atât prin organizarea de drumeţii, cât şi prin implicarea sa în educaţia montană la nivel local.

„Aş spune că această meserie este unică şi atât de complexă pentru că se naşte dintr-o pasiune pentru frumos, dintr-o dorinţă de a avea un stil de viaţă sănătos şi din respect pentru ce ne oferă natura. Cursul de lideri montani în sine este o realizare pentru mine. Faptul că sunt prima femeie lider montan din România este un lucru simbolic. Mi-aş dori mult să însemne pentru alţii, să fiu un model pentru tinerii de astăzi şi să pot să le trasmit pasiunea mea şi să le schimb viziunea asupra modului de a petrece timpul liber, să îi stimulez să lupte să facă ceea ce le place”, a mai precizat Nicoleta Loghin.

Activitatea unui lider montan diferă de cea a unui ghid montan

Termenul de lider montan este nou şi introdus pentru prima data în România de către Societatea Ghizilor şi Liderilor Montani. Activitatea unui lider montan este diferită de cea de ghid montan prin prisma compentenţelor. Mai exact, să fii ghid montan implică şi schi, căţărare, alpinism, activităţi ce nu intră în competenţele unui lider montan. Activitatea liderului se axează pe drumeţie, indiferent de anotimp, până la limita gheţarului, pe trasee ce nu implică echipament tehnic. Bineînţeles suntem pregătiţi şi pentru partea tehnică a unui traseu, însă vom folosi aceste cunoştinţe doar dacă asta înseamnă siguranţa clientului din tură.

Pentru a deveni lider montan internaţional, Nicoleta Loghin a trecut prin mai multe etape. În primă fază, a avut nevoie de experienţă montană atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Apoi, cursurile s-au desfăşoară pe durata a doi ani de zile şi au început cu un examen de admitere ce a constat într-o probă practică, una teoretică şi un interviu. După ce a fost admisă, aceasta a urmat mai multe module precum orientare, tehnici de prim – ajutor, avalanşe şi salvarea victimelor surprinse într-o avalanşă, traversare de torenţi, etc.

„Ne întâlneam o dată la două luni, timp de şase zile, iar cursurile erau intensive de dimineaţa până seara târziu. Uneori era solicitant din punct de vedere fizic însă grupul şi atmosfera erau minunate. Lucram împreună seara până adormeam toţi cu lecţia învăţată. Au urmat examenele naţionale de vară şi de iarnă, scrise şi practice şi apoi cele internaţionale, practice. În total au fost patru examene, fiecare dintre ele fiind eliminatorii, inclusiv cele teoretice”, a explicat Nicoleta Loghin.

Fiind membru al Societăţii Ghizilor şi Liderilor Montani – zona Est, tinerei sucevence îi revine datoria să dezvolte această ramură a turismului, în regiunea Moldovei împreună cu alţi ghizi din zonă. Educaţia montană, dezvoltarea spiritului civic şi a noţiunii de voluntariat sunt câteva teme în ceea ce priveşte implicarea sa în proiectele viitoare.

Turismul montan înregistrează un trend ascendent

Aceasta a arătat că turismul montan a înregistrat în ultima perioadă un trend ascendent în ceea ce priveşte numărul oamenilor care aleg să practice drumeţii montane, precizând că muntele este pentru oricine. Pentru Nicoleta important este ca toţi cei ce urcă pe munte să înţeleagă ca el trebuie lăsat aşa a fost găsit. Tânăra a mai arătat că ar trebui să nu aruncăm gunoaie, să scrijelim copaci, bănci, mese, să rupem crengi, iar după aceea să ne plângem că e mizerie şi că în România nu e ca în alte ţări.

„România mi-e dragă, îmi propun mereu să descopăr locuri noi şi am reuşit să vizitez destul de mult. E adevărat că de regulă urmăresc să merg în zone retrase, rar reuşesc să vizitez oraşe, staţiuni, locuri aglomerate. Îmi place să pătrund dincolo de comercial. M-am bucurat şi de Europa într-o mare măsură, însă mereu e loc de mai mult. În fiecare an îmi propun să descopăr locuri noi în întreaga lume”, a menţionat Nicoleta Loghin.

Tânăra suceveancă a ţinut să precizeze că viaţa ei s-a schimbat de când a început să meargă regulat pe munte. Ea a învăţat că poate petrece timpul liber atât de frumos încât devine mai energică, mai sănătoasă, mai voioasă şi a ajuns să aprecieze mai mult timpul, în general. Nicoleta a ajuns să se bucure din nou de lucrurile mărunte. Pentru prima femeie Lider Montan Internaţional din România întreaga viaţă este o călătorie, şi spune că dacă am înţelege asta, am da sens mai mult lucrurilor cu adevărat valoroase din viaţa noastră. Nicoleta a mai spus că diversitatea pe care o oferă muntele a atras-o extrem de mult: „Niciodată nu te poţi plictisi, poţi merge uneori pe acelaşi traseu, însă îl simţi diferit, are o altă energie”.

Tânăra suceveancă le recomandă celor ce iubesc muntele şi doresc să urce pe el să se documenteze înainte asupra traseului şi a echipamentului necesar. Recomandările de trasee se pot face în funcţie de experienţa montană a unei persoane, de echipamentul din dotare, de condiţia fizică.

„Nu este greu să urcăm pe munte, însă este important să nu sărim din etape. În spatele oricărei reuşite, stă la bază munca, în orice domeniu. Este o situaţie similară, ne dorim să urcăm pe Mont Blanc, dar pentru a putea urca pe el, recomand întâi să cutreierăm cât mai multe poteci de munte accesibile experienţei fiecăruia. Este important să înţelegi muntele, nu am înţeles nicicând expresia de <<a cuceri vârfuri>>, dacă ne gândim un pic mai profund, munţii ne cuceresc pe noi, ne fac să ne tot reîntoarcem”, a concluzionat Nicoleta Loghin.

În afară de drumeţiile făcute pe munte, suceveanca iubeşte câinii din rasa Golden Retriever şi să citească jurnale de călătorie.

Alte ştiri pe această temă:

Povestea ghidului montan care a urcat pe Moldoveanu în opinci „cum făcea Badea Cârţan când ducea cărţi peste munţi“

Ghid turistic: „Traseele din munţii Buzăului sunt sigure“. Reacţia vine după moartea lui Vladimir Theodorescu, muşcat de un şarpe veninos

Ce sunt marcajele turistice şi care este semnificaţia lor. Cum sunt clasificate traseele montane