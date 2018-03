Oamenii rămaşi fără sat care au mers 500 de kilometri să protesteze: „Lupt pentru copiii mei, pentru dreptate în ţara asta“

A fost a treia zi de proteste, la Slatina, în sprijinul sătenilor din Nadăş, judeţul Arad. Satul lor a fost retrocedat unor presupuşi moştenitori, iar sătenii se află în situaţia de a fi evacuaţi din casele moştenite de la părinţi, pentru că, spun moştenitorii unui grof, ar fi fost construite pe terenul moştenit de ei.

Miercuri, 14 martie 2018, trei săteni din Nadăş au intrat în greva foamei, protestând pe treptele Tribunalului Olt împotriva sentinţei pronunţate de această instanţă, prin care s-a dispus rejudecarea la Judecătoria Balş. La Balş, în Olt, după ani de luptă, sătenii arădeni reuşiseră, toamna trecută, să obţină o primă victorie în înfruntarea pentru doborârea actelor de proprietate pe care, spun ei, moştenitorii cu care se luptă le-au obţinut ilegal. Joi, 15 martie, din Arad au venit şi alte persoane, doar că vineri s-au întors cu toţii la Nadăş, fiind înştiinţaţi că un consătean a decedat. Au rămas să susţină în continuare cauza, vineri, 16 martie 2018, pe treptele Tribunalului Olt, trei persoane – doi slătineni şi o femeie din Giurgiu.

Cine este susţinătoarea sătenilor din Nadăş

Ina Stana Rebigan are 63 de ani şi este, de anul trecut, pensionară. Este din Giurgiu, de profesie inginer, a lucrat 23 de ani în România şi alţi 16 în străinătate şi spune că luptă ca dreptatea să triumfe. Cauza sătenilor din Nadăş o susţine de mai multă vreme, un grup foarte larg de susţinători fiind organizat mai întâi pe Facebook , după care activiştii li s-au alăturat efectiv nădăşenilor pe toată durata proceselor pentru recuperarea satului retrocedat abuziv.





„Am venit din Giurgiu, pe banii mei, din Gara de Nord am venit la Slatina cu autobuzul. Am luptat toată viaţa, nu este prima cauză pe care o susţin, cred că îl moştenesc pe bunicul meu“, a declarat Ina Rebigan, povestind că a luptat şi pentru Roşia Montană, a protestat şi împotriva defrişărilor masive, a susţinut şi alte cauze care ne privesc pe noi toţi. Bunicul Inei Rebigan a făcut puşcărie, alături de un alt frate din cei patru pe care îi avea, pentru vina de a fi refuzat să se înscrie în colectiv. Protestatara spune că a reacţionat de fiecare dată când situaţia a impus-o, din convingere. „Am protestat şi în Madrid, am luptat şase luni de zile, în fiecare sâmbătă şi duminică. Ne adunam câte 30, 40, 50 de români, am mai fost şi 10, am fost şi 100, pentru că sunt lucruri care ne privesc pe toţi“, a spus protestatara, mărturisind că a ales, după 23 de ani de muncă în România, străinătatea doar pentru a le putea asigura un viitor mai bun copiilor. „Am fugit eu în străinătate ca să-i ajut pe ei, pentru ei lupt şi acum, pentru copiii mei, vreau să existe dreptate în ţara asta. Când în sfârşit m-am întors, au plecat ei. Fiica mea (Ina Rebigan, rămasă văduvă, i-a adus într-o zi, cu aproape 30 de ani în urmă, fiului ei o surioară, o fată pe care a înfiat-o dintr-un orfelinat „pentru că eu şi alte prietene ale mele am vrut să arătăm tuturor că dacă de aceşti copii se ocupă cineva se poate face ceva“), care este în Norvegia, şi-ar dori să trăiască în România, îi este dor, dar îmi spune plângând că îi este greu să se întoarcă văzând ce se întâmplă aici“, a mai spus Ina Rebigan.

În curând femeia trebuie să ajungă la Chişinău, la mitingul unionist care se pregăteşte de luni de zile şi care urmează să se desfăşoare în perioada 23-25 martie, aşa că, cel mai probabil, la Slatina, dacă protestul nădăşenilor se va prelungi, va reveni.

Şi alţi susţinători ai cauzei sătenilor din Arad urmează să ajungă în zilele următoare la Slatina. „Vor veni din Craiova, vor veni şi din Bucureşti, sunt foarte multe persoane care vor să îi ajute pe oamenii aceştia cărora li s-a făcut o nedreptate“, a declarat Ioan Ion, protestatar din Slatina, care i-a susţinut pe săteni încă din prima zi de grevă, şi nu doar la Slatina. „Noi am mers şi acolo, pentru că şi acolo au avut loc proteste, şi le vom fi alături cât va fi nevoie“, a spus Ioan Ion, menţionând că s-a alăturat grupului de solidaritate civică după ce membrii acestui grup au fost alături de el într-un proces în care a fost parte, proces judecat în Bucureşti.

CITIŢI ŞI: Noutăţi în dosarul Nadăş: Judecătoria Balş a admis cererea de revizuire a sentinţei prin care o familie a primit ilegal un sat

Curtea Supremă a oprit definitiv retrocedarea satului arădean Nadăş. Motivul: actele pretinsei moşteniri erau falsificate