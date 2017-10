Ce probleme ascunde căderea părului. Specialist: „Un fir de păr se naşte astăzi, trăieşte doar câţiva ani şi cade, are un ciclu complet de viaţă“

Căderea părului nu este, în sine, un fenomen anormal, spun specialiştii, iar toamna este anotimpul în care observăm mai multe fire de păr pe perie. Când însă firele căzute se înmulţesc foarte mult, ar trebui să investigăm dacă nu cumva e vorba de o afecţiune, iar căderea părului este un simptom al acesteia.

„Cercetătorii spun că părul se opreşte din creştere în luna iulie şi odată cu apariţia frigului începe şi căderea lui. Factorii pot fi multipli, unii la care nici nu ne-am gândi, însă îi amintim pe cei mai concludenţi“, spune Mariana Nicola, specialist hair-stylist.

Tratamentul medicamentos poate fi un motiv. Este, însă, un factor relativ temporar, iar căderea părului ar trebui să înceteze la oprirea acestuia. Produsele antiacneice pot avea un astfel de efect, la fel şi medicamentele destinate hipertensivilor, medicamentele pentru subţierea sângelui sau antidepresivele. „Cercetătorii spun că părul cade cu până la 16% mai mult decât normal în cazul unui tratament ca cele la care facem referire. Părul tot timpul trece prin anumite etape, de creştere, de stagnare şi de cădere. Avem un ciclu complet, tocmai de aceea trebuie să ştim că dacă ar fi să fie trase toate firele lungi, nu am rămâne fără păr. Am avea destul de mult păr, pentru că un fir de păr se naşte astăzi, trăieşte doar câţiva ani şi cade, are un ciclu complet de viaţă“, spune specialistul, care atrage, însă, atenţia că trebuie să interpretăm corect semnalele de alarmă.

Simptom al unor afecţiuni nediagnosticate

Dacă urmăm un tratament, cel mai probabil vom regăsi, la capitolul efecte adverse, o astfel de atenţionare. Când, în schimb, nu putem pune pe seama unei terapii medicamentoase căderea părului investigaţiile trebuie să meargă mai departe. De foarte multe ori se-ntâmplă ca stilistul să ne îndrume la medic, spune Mariana Nicola. „Poate să fie de vină tiroida, indiferent că avem probleme de tipul hipo sau hipertiroidie, şi atunci le îndrum şi eu, pe cliente, la medic. În cazul tiroidei nu prea mai putem spune că se poate întâmpla să ne cadă părul, chiar cade. Se mai poate întâmpla după sarcină, sau în cazul unei anemii. E bine ca doamnele să fie atente la aspectul părului şi dacă acesta devine mai uscat şi aspru, dacă suntem mai obosite, avem ameţeli, stări de nervozitate, lipsă de concentrare sau mai mereu buzele uscate – poate exista deficienţa de fier însoţită şi de căderea părului“, a mai spus specialistul. Şi dieta drastică, prin care lipsim organismul de vitamine şi minerale, poate avea acelaşi efect.

Ultimul, dar cel mai important aspect care ar putea determina căderea părului este stresul. Este, însă, şi cel mai uşor de combătut odată identificat motivul de stres, concluzionează, surprinzător, Mariana Nicola. „Eu aş spune că dacă am constata că până la urmă este stresul, e cel mai uşor de combătut. Dacă o boală n-o putem opri decât cu medicamente, stresul îl putem opri ca şi cum am apăsa pe buton. E singurul factor pe care-l putem opri dacă am hotărât acest lucru, dacă spunem STOP elementului care generează stresul, problemei care ne frământă cel mai tare“, a mai spus Nicola.

De menţionat că în instrucţiunile anumitor produse - tratament împotriva căderii părului se vorbeşte de compromiterea eficienţei produsului dacă nu se elimină stresul.

Ce e de făcut

Dacă tratamentele urmate determină căderea părului, va trebui să aşteptăm finalul terapiei medicamentoase pentru ca situaţia să revină la normal. Dacă e vorba de alte afecţiuni, categoric ne adresăm specialistului şi va şti ce să ne indice pentru tratarea bolii de bază. În cazul anemiei, pe lângă tratament, n-ar strica, spune hair-stylistul, să ne amintim produsele care aduc în organism un aport important de vitamine şi minerale care ajută şi la sănătatea părului. În acest sens ajută foarte mult consumul de: sfeclă, cereale, soia, peşte, ficat, zarzavaturi, nuci, avocado, pere, linte, stafide etc.

Cât despre tratamente specifice împotriva căderii părului, deşi le putem cumpăra din diverse locuri (din farmacie, de pe rafturile magazinelor, din saloanele de înfrumuseţare), cel mai important este să urmăm întocmai instrucţiunile de aplicare.

Astfel, şamponul-tratament se va aplica masând energic scalpul, modul fiind diferit de o şamponare obişnuită. Raţiunea este simplă, spune specilistul. Pentru a putea acţiona, un astfel de produs are nevoie de căldură, care se obţine printr-un masaj energic exercitat asupra scalpului, cu mişcări circulare. „De oriunde am achiziţiona produsele, trebuie să nu ne mulţumim cu prospectul, ci cu indicaţii clare asupra executării etapelor. Este o reţetă strictă care trebuie urmată întocmai, ca orice alt tratament. Tratamentele sunt costisitoare, şi dacă nu sunt folosite întocmai compromiţi rezultatul.

Şamponul trebuie obligatoriu însoţit de loţiunea tonică, iar dacă este căderea masivă, trebuie achiziţionate şi fiole. Cu şamponul se masează scalpul, mai mult decât o facem de obicei, prin mişcări circulare pentru a accelera circulaţia sanguină, în felul acesta scalpul elimină căldură şi astfel este absorbită substanţa activă a produsului, fără această căldură niciun produs nu devine activ. Când ne spălăm pe cap, dăm jos sebumul. Când aplicăm tratamentul facem mult mai mult. Masăm până când simţim o căldură la degete. În următoarele două săptămâni se produce stoparea, în următoarele două începe creşterea şi în alte două începem să verificăm că acestea au traversat scalpul. Loţiunea tonică se aplică tot timpul după şampon, fără clătire. De specificat ideea că după fiecare tratament, la o lună şi jumătate, se fac cărări pentru a verifica dacă a funcţionat tratamentul. Vor fi fire mici crescute. Dacă nu se văd acestea înseamnă că nu a fost eficient. După o lună şi jumătate ele au 0,5 centimetri şi se pot vedea. Este normal să ne cadă părul, pentru că altfel nu apare următorul fir. Să nu aşteptăm prea mult până când luăm o decizie în cazul în care căderea este masivă, însă“, a concluzionat Mariana Nicola.