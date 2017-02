Cerere în căsătorie inedită: o româncă a spus „da“ la 10.000 de metri altitudine

Anamaria este o româncă stabilită în Dubai (Emiratele Arabe Unite), angajată ca stewardesă la compania aeriană arabă Emirates. Lucian este un român care, până nu demult, locuia la Manchester. Anamaria şi Lucian s-au cunoscut la Manchester (Anglia), în pauza dintre zborurile ei. Încă de atunci Lucian a fost cucerit, dovadă fiind faptul că cei câţiva mii de kilometri care îi despărţeau nu l-au împiedicat să spere că o va face aleasa inimii lui.

După doar trei luni de relaţie, din care doar câteva săptămâni petrecute efectiv unul alături de celălalt, tinerii au decis să se mute împreună. În 31 ianuarie Anamaria a avut un zbor de la Lisabona spre Dubai, zbor în care s-a îmbarcat şi Lucian, pentru a se muta definitiv în Dubai, la iubita lui. Aceasta nici nu ştia însă că acest zbor va urma să fie cel mai special din viaţa ei.

„El a venit pentru mine la Lisabona, să zboare de acolo la Dubai. A venit pregătit să se mute la mine, dar nu ştiam că pregăteşte aşa ceva“, povesteşte Anamaria.

„Eu am simţit de ceva timp că ea e aleasa, fiind cea mai specială femeie din viaţa mea, suflet pereche văzut şi simţit din prima clipă. Ca să o cer aveam nevoie de un moment extraspecial. Şi faza e că noi doi ne făceam surprize foarte des şi amândoi simţeam foarte multe înainte de surprizele celuilalt. Şi petreceam foarte mult timp împreună, ceea ce a făcut să îmi fie foarte greu în primul rând să bat magazinele de bijuterii în căutarea inelului“, afirmă Lucian.

După găsirea inelului a urmat partea şi mai grea. Compania aeriană Emirates are o politică foarte strictă. Lucian se temea că dorinţa sa de a o cere de soţie pe Anamaria, care se afla în timpul programului, pe durata zborului, nu va fi acceptată de către pilot şi de echipaj.

„Parcă aveam Parkinson“

„Am avut nişte reţineri că voi fi dat de gol, pentru că Ana a stat foarte mult pe lângă mine în timpul zborului şi de câteva ori chiar mă văzuse că vorbesc cu colegii ei, care îmi zâmbeau şi îmi făceau cu ochiul. Am avut nişte zile pline de stres, pentru că nu voiam să dau greş şi nu ştiam dacă voi putea face gestul suprem pe avion, pentru că ştiu că Emirates e o companie de mare anvergură. Când am văzut că se poate şi când unul din membrii echipajului mi-a dat ok-ul şi mi-a spus că în 30 de minute o pot face, am intrat în altă dimensiune. Tremuram ca varga, parcă aveam Parkinson“, povesteşte Lucian.

Tânărul a fost foarte impresionat de cooperarea echipajului din avion: colegele iubitei lui s-au bucurat de parcă ar fi fost nunta lor, îşi aminteşte viitorul mire. Şi pentru Anamaria momentul a fost unul special. „A vorbit cu colegii şi a aranjat totul. Nu am ştiut nimic. El zbura prima dată cu Emirates atunci. A fost ceva extraordinar, chiar căpitanul a făcut anunţul. Tot avionul a aplaudat, au fost 270 de persoane pe cursa aceea. Am zis «da» tare, cât am putut eu“, mai spune Anamaria.

Tot momentul s-a petrecut la peste 10.000 de metri altitudine, deasupra Iranului. Cei doi îşi consumă acum iubirea în Dubai şi, după ce starea de euforie le va trece, vor începe să pregătească şi nunta, pe care doresc să o organizeze în România.