Dacul adormit de la Muntele Verde, Grota miresei, Baia porcilor şi Mina Mihai, atracţii turistice secrete pe care nu le veţi găsi în oferta agenţiilor de turism

Puţini ştiu că în Salina Slănic, unde în prezent turiştii au acces doar în Mina Unirea, aflată la o adâncime de 202 metri, se află alte două mine care ar putea fi introduse într-un circuit turistic, însă cu condiţia să fie amenajate în acest scop.

Este vorba despre Mina Carol şi Mina Mihai, ce poartă numele celor doi regi ai României. Aceste ”grote” se află exact deasupra Minei Unirea, vizitabilă în prezent, de care sunt despărţite de un plafon de sare gros de 40 de metri.

Mina Carol nu poate fi vizitată pentru că nu este iluminată

„Mina Carol a fost deschisă la 1881 şi s-a exploatat aici până la 1936. Nu se vizitează petru că nu este iluminată, iar zona pe unde se circulă este improprie. Se poate amenaja, însă dacă s-ar accesa fonduri. Tot deasupra Minei Unirea se află mina Mihai, care a fost deschisă în 1912. S-a exploatat aici până în 1942. Şi această mină există în prezent, dar accesul vizitatorilor este restricţionat parţial. Este închiriată de către Salină pentru concursurile naţionale şi internaţionale de aeromodele. Aici nu sunt curenţi de aer reci şi acele jucării, aeromodele, au condiţii extraordinare pentru a se desfăşura astfel de concursuri“, a declarat Liviu Vintilă, muzeograf la Muzeul Sării din Slănic.

Autorităţile judeţene din Prahva intenţionează de ani de zile să preia în administrare partea turistică a Salinei Slănic. Ar fi o oportunitatea în vederea accesării de fonduri europene cu ajutorul cărora să fie modernizată Mina Unirea, unde nu s-au mai făcut investiţii recente. Turiştii care ajung aici suferă din cauza accesului dificil şi incomod în mină. De doi ani, de când liftul care cobora vizitatorii în mină s-a defectat, accesul se realizează cu ajutorul unor microbuze printr-un tunel aflat în zona de exploatare a sării. Drumul este greoi, printr-un tunel strâmt şi întunecat, durează aproximativ 10 minute, şi nu este recomandat celor care suferă de claustrofobie.





Grota Miresei, care ascunde un lac sărat cu o apă sărată şi foarte rece chiar şi pe timp de vară. În prezent o parte din muntele de sare s-a prăbuşit FOTO Muzeul Sării

Proiectul de preluare a Salinei Turistice de către administraţia judeţeană a eşuat, conform declaraţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader.

„Anul trecut am făcut câteva demersuri, mai multe adrese la ministerul Economiei. Am avut câteva întâlniri cu Salrom, dar din păcate toate demersurile noastre s-au blocat. Salromul are un acţionariat 51 la sută Ministerul Economiei şi 49 la sută Fondul Proprietatea, care îşi doreşte mai mult profitul din acastă Mină Turistică decât dezvoltarea ei pe termen mediu şi lung, lucru pe care noi vroiam să-l asigurăm cu fonduri europene. Din păcate spun acest lucru pentru că demersurile noastre erau chiar de bună credinţă. Intenţionam ca, după implementarea proiectului, să predăm mina înapoi către Salrom, într-un stadiu mult mai bun decât ce se găseşte acum, pentru ca dumnealor să o exploateze în continuare“, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

Băile şi Lacul Miresei

În afară de salină, Slănicul ascunde şi alte atracţii turistice, promovate prea puţin de autorităţi. În oraş, se află patru lacuri sărate unde apa are o salinitate de 120 şi 250 de grame de sare la litrul de apă. „Este aproape de saturaţie”, spune Liviu Vintilă, muzeograful de la Muzeul Sării. Acesta a precizat că apa sărată de la Slănic este mult superioară din punct de vedere curativ în comparaţie cu mai cunoscuta apă de la Telega.

Sunt deschise turiştilor Baia Roşie, cu o suprafaţă de 1100 metri pătraţi şi cu adâncime de până la 3 metri, Baia Baciului, complex unde se află şi Baia Porcilor (lacuri cu nămol sapropeic), un lac cu o suprafaţă de 6100 de metri pătraţi şi cu o adâncime de până la 7 metri şi Baia Verde, aflată în administratea autorităţilor locale, cu o suprafaţă de 800 de metri pătraţi. Cel mai adânc şi spectaculos este Lacul Miresei, care are o adâncime de câteva zeci de metri. Acesta din urmă se află lângă un munte de sare şi poartă cu el o legendă tristă, dar care ar trebui valorificată din punct de vedere turistic.Se spune că în acest lac s-ar fi aruncat o mireasă, fiică de cioban înstărit obligată să se căsătorească cu un bărbat pe care nu-l iubea. Grota Miresei, dar şi celelalte patru băi s-au format în urma prăbuşirii minelor de sare.

Apa adunată din ploi şi din izvoarele subterane în aceste caverne a căpătat o salinitate rar întâlnită în lume şi este recunoscută pentru proprietăţile curative. Din păcate în urmă cu zece ani muntele din zona Grotei Miresei a început să se prăbuşească, iar intervenţia autorităţilor de a salva zona a fost târzie.

Baia Baciului, un lac cu apă sărată unde este permis accesul publiclui

Muntele Verde

Alt punct de atracţie în Slănic este Piatra Verde sau Muntele Verde. De dimensiunile unui deal mai degrabă decât ale unui munte, Piatra Verde este spectaculoasă datorită degradeului de verde şi de maro oferit de roca vulcanică în funcţie de lumina soarelui. Turiştii care au ajuns aici spun că, privită dintr-un anumit unghi, Piatra Verde pare a fi profilul unui dac sau chiar al lui Burebista. Dacă ajungeţi în zonă, nu căutaţi un ”dac” ce doarme cu capul în piept, ci mai degrabă un „bărbos“ care pare că doarme cu faţa în sus. În fotografia de mai sus, imaginea a fost rotită pe verticală.

Poate nu degeaba, Dinu Cocea, atars de sălbăticia zonei, regizorul celebrei serii „Haiducii“, în care protagonist a fost Florin Piersic, a ales pentru a turna câteva secvenţe pe Muntele Verde din Slănic