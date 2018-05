Transparenţă totală la o instituţie publică: telefoanele mobile de serviciu ale angajaţilor, afişate pe uşi

Într-o Românie în care birocraţia e la ea acasă şi în care cazurile de lipsă de transparenţă ale instituţiilor publice sunt din ce in ce mai dese, cazul deschiderii Inspectoratului Şcolar Argeş s-a bucurat de multe aprecieri. Decizia afişării tuturor telefoanelor de serviciu ale angajaţilor a fost luată de către inspectorul şcolar general Dumitru Tudosoiu acum patru ani, la doar câteva zile după ce a fost numit în funcţie.

”Din mai 2014, de când sunt inspector şcolar general, am luat decizia ca pe fiecare uşă să fie scrise numele şi prenumele inspectorilor şcolari, programul de lucru şi telefonul mobil de serviciu ale fiecăruia dintre ei. La Inspectoratul Şcolar Argeş vin în fiecare zi foarte mulţi oameni şi prin această măsură am dorit să eficientizăm cât mai mult activitatea instituţiei, să arătăm că suntem deschişi cu fapta”, a declarat pentru Adevărul Dumitru Tudosoiu. Acesta spune că a luat decizia şi pentru că erau destule cazuri înainte de 2014 de oameni care veneau oameni la Inspectorat şi unii angajaţi erau plecaţi pe teren: ”Înainte de 2014, au fost destule cazuri în care inspectorii şcolari erau plecaţi pe teren, iar cei care veneau în instituţie cu diferite probleme nu aveau vreo modalitate de a îi contacta, nu le ştiau telefoanele şi trebuia să mai facă apoi cel puţin încă un drum. Am considerat că nu este deloc în regulă ca oamenii să fie puşi pe drumuri, mai ales că erau destule cazuri de oameni care veneau din mediul rural şi mai pierdeau şi aşa destul de mult timp pe drum. E esenţial să comunicăm cu oamenii rapid şi eficient, să fim deschisşi. De patru ani, în cazul în care inspectorii sunt plecaţi pe teren, cei care îi caută îi pot suna direct sau să le lase un mesaj pentru a rezolva mai repede problemele. Mai mult, îşi pot salva respectivele numere de telefon şi pot suna ulterior direct sau da mesaje”.

Transparenţa are şi reversul negativ: au fost şi telefoane de ameninţare la adresa inspectorilor şcolari

Dumitru Tudosoiu spune că au fost multe reacţii pozitive după ce a luat decizia de a afişa telefoanele de serviciu ale angajaţilor pe fiecare uşă. Tot inspectorul general precizează că această transparenţă totală are şi reversul negativ: au fost destule cazuri în care el şi colegii săi au fost sunaţi şi ameninţaţi sau înjuraţi noaptea. ”Mi s-a întâmplat, atât mie, cât şi colegilor mei, să fim sunaţi după miezul nopţii de diverse persoane care proferau injurii sau ameninţări la adresa noastră. Nu este deloc plăcut, dar este un risc asumat prin faptul că am ales să ne facem publice telefoanele de serviciu”, spune Dumitru Tudosoiu.

Telefoanele de serviciu ale inspectorilor şcolari sunt afişate pe fiecare uşă FOTO: Denis Grigorescu

Bianca Moraru este profesor de matematică la o şcoală din Piteşti şi spune că o ajută foarte mult faptul că telefoanele de serviciu ale inspectorilor şcolari sunt afişate pe uşile Inspectoratului Şcolar Argeş. ”Predau matematica de aproape 24 de ani şi îmi aduc aminte că până în 2010 au fost destule cazuri în care veneam la Inspectoratul Şcolar, multe uşi erau încuiate şi de la secretariat nu mi se dădea nicio explicaţie. Trebuia să aştept ore în şir pe holuri ca să vină inspectorul X sau Y de pe teren. Acum comunicarea s-a schimbat radical, s-a schimbat mult în bine. M-aş bucura ca exemplul de transparenţă de la Inspectoratul Şcolar Argeş să fie urmat şi de alte instituţii publice din judeţ şi din ţară”.