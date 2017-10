Moştenitorii Brătienilor vor dona bani pentru repararea Vilei Forica, după ce conacul va fi cumpărat de Ministerul Culturii

Deşi nu toţi proprietarii conacului Brătienilor sunt la fel de optimişti, tranzacţia ar putea fi încheiată în mai puţin de o lună. Cel puţin aşa spune preotul Nicolae Brânzea, unul dintre moştenitorii conacului.





„Negocierile s-au purtat direct cu Ministerul Culturii şi s-a ajuns la suma de 1.820.000 euro. Ministerul Culturii a propus o casă notarială prin care să facem actul de vânzare-cumpărare, tranzacţia propriu-zisă urmând să se facă spre sfârşitul lunii octombrie sau a începutul lunii noiembrie”, explică preotul Nicolae Brânzea, care deţine 4,16% din Domeniul Florica.





Deşi preţul la care ar urma să se facă vânzarea este mult mai mic decât cel de la care au pornit negocierile acum trei ani (3 mil euro), moştenitorii sunt mulţumiţi că imobilul ajunge la Ministerul Culturii şi nu la un particular, variantă luată în calcul de proprietari, dat fiind faptul că în urmă cu un an, Casa de licitaţii Artmark a organizat un concurs de oferte pentru imobil, concurs câştigat de omul de afaceri piteşten Cătălin Ciobanu, dispus să dea pe conac 1,5 milioane de euro.





„Aşa cum am afirmat de fiecare dată, noi, moştenitorii, am dorit ca Via Florica să rămână în patrimoniul statului”, a mai declarat Nicolae Brânzea.





Moştenitorii au convenit cu ministerul Culturii să facă şi o donaţie pentru efectuarea unor reparaţii la conacul în care funcţionează Centrul de Cultură Brătianu, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, pentru care nu s-au mai avut în vedere astfel de lucrări, date fiind incertitudinile cu privire la viitorul proprietar.





„ Am luat hotărârea să facem un act de donaţie către Ministerul Culturii, de 45 de mii de euro, din care 20 de mii, pentru anumite reparaţii la acoperiş, iar 25 de mii de euro, pentru acordarea de către Ministerul Culturii a unor burse pentru copiii dotaţi, dar defavorizaţi, ca un gest în memoria Brătienilor”, a mai precizat Nicolae Brânzea.





Cel mai probabil, Vila Florica va ajunge tot în administrarea Consiliului Judeţean Argeş, aici urmând să funcţioneze pe mai departe Centrul de Cultură Brătianu.