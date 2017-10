Cât câştigă primarul unei comune din Argeş cu 4.000 de locuitori. „Am decis să publicăm salariile pe Facebook pentru o mai mare transparenţă“

După cum ne-a declarat Virgil Baciu, primarul comunei Corbi, ”salariile au fost publicate pe Facebook pentru o mai mare transparenţă. Salariile erau deja afişate pe site-ul oficial al primăriei-www.primariacorbi.com. Băiatul viceprimarului a întrebat de ce nu sunt şi pe Facebook, aşa că i-am spus secretarului Primăriei să le urce şi pe pagina de socializare. Toţi salariaţii sunt incluşi în lista publicată pe Facebook, plus consilierii locali, pentru că şi ei sunt plătiţi din bugetul Primăriei”.

Conform listei cu salariile nete, primarul de la Corbi are un venit lunar de 4.576 lei, la care se adaugă un spor de 25% în cuantum de 1.144 lei pentru atragere de fonduri europene. ”Respectivul spor se adaugă pentru ca am reuşit să atrag fonduri europene în comună şi este prevăzut de lege. Conform legislaţiei în vigoare, doar primarul poate primi acest spor. Am atras 1,2 milioane euro fonduri europene pentru un proiect de înfiinţare canalizare şi pentru extindere şi modernizare reţea apă în două sate”, precizează primarul Virgil Baciu.

Cel mai mic salariu din Primăria Corbi este de 1.858 lei. Indemnizaţiile lunare ale celor 13 consilieri locali sunt între 458 şi 518 lei.

Lista salariilor publicate pe Facebook

Comuna Corbi are o creştere economică spectaculoasă, iar de 2-3 ani rata natalităţii este într-o uşoară creştere. În ultimii ani, la Corbi au fost finalizate numeroase proiecte cu finanţare europeană. Tot la Corbi vin zeci de mii de turişti anual, atraşi de peisajele superbe de aici şi de celebra biserică rupestră Corbii de Piatră.

Corbi este comuna cu cele mai multe oi din judeţ şi în topul localităţilor cu cele mai multe oi din ţară – nu mai puţin de 32.000 (şi 400 de oieri) – un fel de „mini-Australie“ din acest punct de vedere.

Tot la Corbi funcţionează o firmă cu zeci de angajaţi unde se produc tricotaje şi broderii pentru firme celebre precum Valentino, Benetton, Prada, Luisa Spagnoli şi Max Mara.