Primarul din Piatra Neamţ a tăiat panglica la inaugurarea unor WC-uri dintr-o şcoală

Evenimentul inaugurării toaletelor a fost organizat cu fast, la Şcoala Elena Cuza din Piatra Neamţ, joi, 25 ianuarie. Conducerea unităţii a invitat autorităţi locale, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Neamţ şi părinţi ai copiilor.

Pentru darea în folosinţă a toaletelor unde s-au făcut reparaţii şi modernizări, cu fonduri din bugetul local (42.000 de lei), conducerea şcolii a pregătit o festivitate deosebită care a inclus şi un moment de inaugurarea investiţiei.

Primarul municipiului Piatra Neamţ, Dragoş Chitic şi inspectorul şcolar adjunct Sorin Milea au tăiat panglica de la intrarea în toaleta renovată, apoi spaţiul a fost inspectat de invitaţii la eveniment.

Momentele festive au fost surprinse de fotografii prezenţi la ceremonie, iar primarul a şi distribuit pe contul său de Facebook imaginile, alături de un mesaj:

„Şi în acest an am propus un program de investiţii în unităţile şcolare din Piatra Neamţ pentru a asigura o infrastrucură educaţională de cea mai bună calitate. Astăzi am participat, la invitaţia conducerii Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza”, la inaugurarea unor investiţii sprijinite de primăria pietreană, realizat la sfârşitul anului trecut. Mă bucur când văd implicare din partea conducerii unităţilor şcolare precum şi dorinţa asociaţiilor de părinţi în asigurarea confortului elevilor. Împreună vom reuşi să avem o infrastructură şcolară modernă de care să se bucure elevii, cadrele didactice şi părinţii. În acest an voi trece pe la fiecare unitate şcolară din oraş şi sunt convins că astfel vom reuşi să găsim soluţii pentru orice problemă şi vom avea unul dintre cele mai ridicate standarde de calitate pentru infrastructura educaţională din oraşul nostru”.

Cu o zi înainte, ministrul Educaţiei, Liviu Pop, făcea publică o situaţie din care reieşea că în România sunt 2.418 unităţi de învăţământ cu toaletele în curte.

„La 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, avem 2.418 unităţi şcolare cu grupurile sanitare în exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, în cel mult 3 ani, autorităţile locale, judeţene şi centrale vor face ca toate unităţile şcolare din România să aibă condiţii decente pentru educaţia elevilor şi preşcolarilor”, a postat ministrul Pop.

Conform ierarhiei date publicităţii pe 24 ianuarie, în judeţul Neamţ sunt 74 de şcoli cu toalete în curte, judeţul situându-se pe locul 8 în topul naţional.