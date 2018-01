Ţigări cumpărate din bani publici de pe SEAP pentru nevoile bolnavilor: „Le dăm câte o ţigăruşă când sunt nervoşi“

O simplă căutare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) arată că în ultimii şapte ani s-au cheltuit câteva mii bune de euro pentru achiziţia, din bani publici, a ţigărilor. Cele mai mici sume le-au cheltuit Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, care a achiziţionat în mai 2017 opt pachete de ţigări Kent cu 13.45 de lei bucata şi Teatrul Tineretului Metropolis, care a achziţionat, cu 350 de lei, un set de ţigări electronice. În aceste cazuri, ţigările au fost achiziţionate pentru a fi folosite de actori în diferite spectacole de teatru.



Cele mai multe achiziţii de ţigări în ultimii şapte ani, câteva zeci în valoare de aproximativ 133 de lei fiecare achiziţie, a făcut Complexul Flamingo, din Eforie Sud, un centru de pregătire, odihnă şi recuperare aflat în subordinea Ministerului Justiţiei de care beneficiază judecătorii, procurorii şi personalul din penitenciare. Suma totală plătită de Complexul Flamingo pentru ţigări în perioada 2011-2017 este de aproximativ 6.500 de lei. Directorul centrului, Emilian Ionuţ Gurgu, a declarat pentru „Adevărul” că ţigările sunt cumpărate pentru e fi revândute la barul din cadrul complexului. „Preţurile au acel adaos standard. Suntem instituţie cu autofinanţare, motiv pentru care punem şi acel mic adaos prevăzut de lege”, a declarat Emilian Ionuţ Gurgu.

Un complex sportiv, pe lista cumpărătorilor de ţigări

Una dintre cele mai recente achiziţii de ţigări făcute pe SEAP este a unui complex sportiv din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. E vorba de Complexul Sportiv Naţional de la Izvorul Mureşului, judeţul Harghita. În 20 decembrie 2017, complexul sportiv a cumpărat pentru suma de aproape 1.900 de lei cinci cartuşe de Kent Core Blue, trei cartuşe de Malrboro Red, cinci cartuşe de Pall Mall şi un cartuş de ţigări Marlboro Touch Caps. Reprezentanţii Complexului Sportiv Naţional din Izvorul Mureşului nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere. Se presupune că, la fel ca în cazul Complexului Flamingo, ţigările au fost cumpărate pentru a fi revândute celor care se cazează în centru, pe site-ul complexului sportiv fiind prevăzut că acesta deţine, pe lângă alte facilităţi, şi un bar de zi.

Campioana achiziţilor de ţigări, un centru pentru persoane cu dizabilităţi

Cele mai mari sume pentru ţigări, potriviti Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, au fost cheltuite de Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, din judeţul Neamţ. E vorba de un centru dedicat persoanelor cu dizabilităţi, unii dintre cei 70 de beneficiari fiind cu dizabilităţi neuropsihice. Din 2016 până în prezent, centrul din Bozieni a realizat opt achiziţii de ţigări, în valoare totală de 11.191 de lei. Ultimele achiziţii s-au făcut în 5 şi 20 decembrie, când s-au cumpărat ţigări Kent şi Marlboro de peste 3.300 de lei. Ţigările, susţine directorul centrului de la Bozieni, Iuliana Doina Mahu, au fost cumpărate pentru a fi făcute cadou beneficiarilor fumători.



„Noi avem mulţi aduşi acum de la Războieni şi ei sunt fumători. Am şi eu fumătorii mei. Nu am cum să îi opresc brusc. Nu au nici venituri şi când se mai fac cadouri din astea...Spre exemplu cum a fost înainte de Crăciun, la ăştia care au fumat li s-a dat câte un pachet de ţigări sau am mai păstrat noi şi le-am dat câte 5-10 ţigări. Atât. Nu se face treaba asta. Nu e un obicei. E doar pentru cei care sunt fumători şi numai când se poate. Nu e obişnuinţă că nu se poate face aşa ceva. Le-am luat un fel de cadou cum ar veni”, a declarat directorul centrului din Bozieni.



„Aducem şi ţigări de acasă”



Iuliana Doina Mahu a mai declarat că ţigările sunt strict pentru bolnavii cu afecţiuni neuropsihice care sunt fumători şi pe care nu îi poate determina brusc să se lase de ţigări. „Când luau lecţii sau participau la diferite activităţi le-am mai cumpărat nişte cafea Fort, de expmplu, şi la sfârşit le fierb cafeaua aia şi le servesc mai dulce. Când sunt mai nervoşi primesc câte o ţigăruşă dacă este. A fost în ritualul nostru de Crăciun, cu ocazia anumitor jocuri”, a mai declarat Iuliana Doina Mahu. Directoarea centrului din Bozieni a declarat că s-au cumpărat ţigări „tari” ca să aibă efect mai puternic.



„Nu am cumpărat eu. Dacă e fumător-fumător (n.r. vechi) se ia ceva mai tare, că îi dai o ţigară la o zi – două, să îl ţii să nu intre în criză, că el ia şi tratament. El a fost fumător şi îl duci într-un mediu în care nu fumează. Este foarte greu. Ei vin dintr-un mediu în care au fumat. Au vicii. Îi recuperăm, dar pentru o parte nu reuşim atât de uşor. Când nu avem, le spunem că nu este. Mai cumpărăm şi noi ţigară, aducem de acasă. Trebuie să mai facă una alta şi după aceea îl mai recopensezi cu câte ceva. Îi dai o ţigăruşă. Ne descurcăm cum putem. Să sperăm că în cele din urmă nu vor mai avea vicii”, a declarat Iuliana Doina Mihu.

Ţigările, cumpărate la recomandarea psihologului

Într-un răspuns transmis la solicitarea „Adevărul”, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Neamţ, în subordinea căruia se află centrul din Bozieni, a arătat că ţigările au fost cumpărate la recomandarea psihologului unităţii. „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni a achiziţionat prin licitaţie publică 110 pachete de ţigări, pentru un număr de 50 de beneficiari cu afecţiuni neuropsihice, din totalul de 70. Toate aceste achiziţii au avut ca justificare recomandările psihologului care a considerat că beneficiarii în cauză vor răspunde mai bine terapiilor sau se află în risc de sevraj, fapt care ar putea duce la agravarea afecţiunilor neuropsihice de care suferă”, se arată în răspunsul DGASPC, care a mai arătat că ţigările s-au cumpărat din banii beneficiarilor.



„Achiziţiile s-au făcut din bugetul beneficiarilor, întrucât, bolnavii care sunt rezidenţi în centre pentru adulţi au venituri şi contribuie la întreţinerea lor, ei plătind lunar o contribuţie conform legii, care intră într-un buget general. Conform legii, nu există o separare între achiziţiile făcute din bugetul public şi din bugetul beneficiarilor”, a mai tansmis instituţia. Potrivit DGASPC, beneficiarii pentru care s-au cumpărat ţigări erau fumători în momentul admiterii în centru, dar consumul de ţigări a fost limitat la maximum 6 - 8 ţigări zilnic şi doar pentru cazurile grave. „Concomitent, la fiecare şedinţă de consiliere psihologică li se recomandă renunţarea la acest viciu iar periodic au loc activităţi de prevenire şi conştientizare asupra riscurilor implicate de furmat”, a mai transmis DGASPC Neamţ.

Medic psihiatru: „Din păcate, este o practică obişnuită chiar şi în spitalele de psihiatrie”

Medicul psihiatru Vlad Stroiescu a declarat pentru „Adevărul” că, în opinia sa, ţigările nu sunt recomandate pacienţilor cu tulburări psihice. „Este şi un consens clinic. Fumatul este o dependenţă foarte problematică şi, din păcate, la persoanele cu tulburări psihice de orice fel, dependenţa asta este mult mai severă. Din păcate este o practică obişnuită chiar şi în spitalele de psihiatrie să îi dai ţigări pacientului ca să stea liniştit pentru că într-adevăr dacă îl sevrezi brusc va fi uneori foarte agitat. Metoda corectă nu este să continui să îi furnizezi ţigări, ci să încerci să abordezi şi problema dependenţei de tutun, care este până la urmă o dependenţă care le scurtează viaţa acestor oameni”, a declarat medicul Vlad Stroiescu.

Specialistul a declarat că mult timp, problema fumatului în centrele dedicate persoanelor cu tulburări psihice sau chair în spitalele de psihiatrie a fost un subiect tabu. „Din păcate nu prea există protocoale. Multă vreme a fost un subiect tabu. De oamenii cu tulburări psihice pe partea de fumat nu se ocupa nimeni, nici psihiatrii, nici cardiologii sau pneumologii. Recent s-au făcut nişte progrese. S-a dovedit că tratamentele de sevraj al tutunului sunt eficiente şi la aceste persoane, dar este încă o inerţie mare. Realitatea este că nu există protocoale foarte bine puse la punct”, a declarat medicul.

Vlad Stroiescu a mai spus că subiectul merită o dezbatere serioasă, nefiind recomandat nici să îi interzici brusc fumatul unei persoane cu tulburări psihice. „Este loc de dezbatere. Nu este în regulă nici să îl sevrezi brutal. În acelaşi timp există nişte legi care interzic fumatul. Au fost medici care au spus că spitalul de psihiatrie trebuie să fie exceptate de la legea care interzice fumatul. Eu nu aş prescrie ţigări niciodată”, a mai declarat medicul Vlad Stroiescu.