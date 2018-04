Povestea dramatică a studentei de la Medicină care, de peste 10 ani, se luptă cu leucemia: „Ştiu ce înseamnă suferinţa şi izolarea. Vreau să ajut oamenii bolnavi“

La vârsta de doar 13 ani, Denisa a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică. Se luptă cu această boală cruntă de mai bine de zece ani. Ba mai mult, a ales să studieze Medicina, şi visează la ziua în care va îmbrăca halatul de medic.

“Mă simţeam din ce în ce mai rău, nu mai aveam energie, slăbisem şi eram foarte palidă. După mai multe investigaţii, am primit diagnosticul crunt. A fost un şoc pentru mine şi părinţii mei, fiind şi singurul lor copil, dar am ales să luptăm, să mergem înainte cu speranţa şi credinţa că e doar un hop mai greu. Am ales Medicina de când mă ştiu, mereu mi-au plăcut ştiinţele corpului uman, mi-am dorit sa ştiu mai multe, iar asta s-a transformat mai departe în scopul vieţii mele, acela de a devenii medic hematolog şi a ajuta la rândul meu oamenii aflaţi în suferinţă. O dată cu problemele mele, această dorinţă a devenit şi mai arzătoare, ştiind la rândul meu ce înseamnă suferinţa, spitalul şi greutăţile pe care le întâmpină un bolnav”, ne-a povestit Denisa.

În urmă cu trei ani, Denisa a fost supusă unui transplant de măduvă, transplant pe care l-a făcut de la donator parţial compatibil 50%, fiind efectuat de la mama ei.

“Am fost nevoită să părăsesc România deoarece acel tip de transplant nu se realizează la noi în ţară, fiind şi unicul copil, varianta donării de la un frate sau soră nu a fost posibilă. Lucrurile au evoluat bine, mi-am recăpătat sănătatea, transplantul este reuşit, însă, după doi ani boala s-a hotărât să se întoarcă atipic de data aceasta. Leucemia fiind o boala a sângelui şi măduvei, a hotărât sa mă lovească sub alt mod: formaţiuni abdominale care în urma biopsiilor s-au dovedit a fi leucemie. Acele formaţiuni conţin celule leucemice”, ne-a spus Denisa.

Până acum s-au încercat diverse metode de tratament, de la imunoterapie, un tratament inovator şi costisitor, până la chimioterapie. Din păcate, rezultatele nu sunt deloc cele dorite. Când totul ar fi trebuit să se rezolve mult mai repede şi uşor, lucrurile s-au tot complicat, iar Denisa este în aşteptarea vindecării de mai bine de nouă luni, timp în care este nevoită să locuiască cu chirie în Italia.

“Trebuie să mă descurc cu cheltuielile şi tratamentele şi îmi e din ce în ce mai greu deoarece nu ştiu cât voi mai fi nevoită să rămân aici şi în ce anume v-a consta următorul meu tratament. Un lucru este cert: vreau să lupt pentru viaţa mea! Ultimul an pentru mine a fost plin de încercări, greutăţi, lacrimi, uneori descurajare, lupt pentru viaţa mea de atâţia ani încât speram ca transplantul să fie ultimul hop şi să am o viaţă normală, fericită, sa mă bucur de sănătate. Vestea că trebuie să o iau de la capăt mă face să spun uneori că viaţa e nedreaptă cu mine. Dar mai ştiu şi că tot ce e rău la un moment dat se dispersează, iar Dumnezeu mereu găseşte o calede a ne scoate din necazuri”, povesteşte tânăra studentă la Medicină.

Cei care doresc să o ajute pot dona bani în următoarele conturi:

BCR: RON:RO44RNCB0661110970320001

EURO:RO17RNCB0661110970320002

USD:RO87RNCB0661110970320003

Titular cont: LAZAU DENISA – TATIANA

COD SWIFT: RNCB RO BU

Momentan, medicii care se ocupă de Denisa sunt într-un punct în care nu ştiu cum şi ce să decidă mai bine pentru pacienta lor. Neavând un răspuns concret la tratamente, ei sunt în căutarea unei alte variante care să îi aducă vindecarea. Sunt şi nelămuriţi cum este posibil ca un transplant reuşit să redea boala din nou, care este atât de încăpăţânată în a dispărea.

“Aceste probleme nu mă împiedică să fiu mai puţin optimistă sau să renunţ la luptă. Din contră, merg înainte cu îndârjire, speranţă, credinţă şi încredere că, într-un final şi cu răbdare, voi reuşi. Mereu există o rezolvare atâta timp cât suntem pe pământ şi putem lupta pentru visele noastre. Nevoile mele, acum, sunt multe: de la dorul de casă şi oamenii dragi, până la greutăţile financiare cu care mă confrunt. Fiind într-o ţară străină, necesitând tratament de specialitate, o chirie pentru a avea unde sta şi alte cheltuieli necesare, medicamente, analize, mă determină să cer ajutorul oamenilor cu suflet. Speram să nu fiu nevoită, să îmi rezolv problemele mult mai uşor dar se pare ca timpul pe care mai trebuie sa îl petrec aici se prelungeşte şi îmi e din ce în ce mai greu să mă descurc financiar. Numai chiria este650 euro vara şi 800 iarna. Toată iarna am prins-o aici, în Italia, în chirie”, susţine Denisa.

Denisa îşi doreşte să se bucure de o viaţă linistita, cu sănătate, şi în acelaşi timp visează să poată oferi mai departe ajutorul şi sprijinul ei celor care au nevoie.

“Ştiu ce înseamnă suferinţa şi izolarea atunci când eşti bolnav şi de cele mai multe ori, o singura vorbă bună uneori iţi poate schimba ziua. Dacă şi reuşeşti sa faci ceva oricât de mic pentru bolnav, bucuria lui e cu atât mai mare, ştiind şi simţind ca nu e singur în furtună. Eu acum sunt departe de familia mea, prietenii mei, colegi, tatăl meu lucrează, mama e singurul meu suport fizic într-o ţară străină şi în această luptă, iar gândurile voastre bune, o rugăciune pusă pentru mine şi suportul vostru mă pot ajuta să continui şi sa înving o dată pentru totdeauna această boală”, ne-a spus tânăra.