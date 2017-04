Reţeta de alivenci veche de sute de ani reinventată de un specialist în fizică atomică. Delicatesa a fost prezentată în premieră la un salon gastronomic

Celebră pentru torturile minunate pe care la construieşte, bârlădeanca Ada Cazacu a uimit juriul de la Expoziţia Internaţională Gastropan de la Sibiu, din martie, cu o adaptare a alivencilor. „Ideea mi-a venit când a trebuit să realizez pentru concurs un mic-dejun sărat. Pentru că multă lume nu mai ştie de alivenci, deşi reţeta are cel puţin 200 de ani, am decis să o reinventez“, spune creatoarea de bunătăţi, absolventă a Facultăţii de Fizică de pe Platforma Măgurele.



Reţeta standard conţine brânză de vaci, smântână, ouă, făină de grâu, făină de porumb şi sare după gust. „Ca să facem ceva modern, am înlocuit o parte din brânza de vaci cu brânză cu mucegai şi deja s-a schimbat gustul. Am adaptat reţeta, am testat mai multe tipuri de brânză cu mucegai, şi cea iute, şi cea dulce. În final am mers pe brânza cu mucegai dulce şi cremoasă. În final a ieşit o tartă alivancă, adică o modernizare a alivencilor moldoveneşti. Este reţeta standard de alivancă, doar că am înlocuit trei sferturi din cantitatea de brânză de vaci cu cea cu mucegai. Este ideală pentru un mic-dejun sărat. Se poate mânca şi cu smântână din belşug şi fără smântână“, a explicat Ada Cazacu.

Invenţia sa a fost apreciată de juriul de la Sibiu care a premiat adaptarea alivencilor cu medalia de argint.

