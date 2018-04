Românul care a înotat 3.000 de kilometri în Dunăre şi a traversat înot Canalul Mânecii atacă fluviul Mississippi

Românul care a traversat Dunărea de la izvoare la deltă şi a trecut înot Canalul Mânecii a anunţat o nouă provocare. Avram iancu vrea să traverseze fluviul Mississippi, de la izvoare la vărsare.

„Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, anul trecut, am străbătut 10 ţări şi 4 capitale! Am înotat întregul curs al măreţului fluviu european Dunărea, fără costum de protecţie, în 89 de zile, stabilind o premieră mondială. Efortul meu a unit Europa într-un sentiment de admiraţie, iar americanii, prin World Open Water Swimming Association cu sediul în California, au făcut o nominalizare istorică pentru România: Avram Iancu Man of the year - la înotul mondial în ape deschise. Şi dacă ecourile eforturilor mele au trecut chiar şi dincolo de ocean, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor, doresc să stabilesc o nouă premieră mondială chiar la ei acasă: parcurgerea înot şi doar în slip al mareţului fluviu american, Mississippi”, anunţă Iancu Avram.



Inspirat de Mark Twain



El susţine că dacă anul trecut a mers pe urmele „Pilotului de pe Dunare”, romanul lui Jules Verne, de această dată doreşte să pornească pe urmele „Aventurilor lui Huckleberry Finn”, de Mark Twain.

„Doresc să străbat înot cele zece State Unite ale Americii şi să facem, împreună, o punte de legătură peste ocean. Să arătăm, încă odată în plus, lumii întregi şi partenerilor noştri strategici că ADN-ul poporului nostru milenar, este puternic! Sărbătorim, împreună, în cele mai inedite moduri Unirea Principatelor noastre întru făurirea României moderne”, scrie Iancu Avram.



Doar doi oameni au străbătut înot acest fluviu, amândoi folosindu-se de costumul de neopren şi de labele de înot. Martin Strel în anul 2002 (în 68 de zile) şi Chris Ring (în 181 de zile). „Eu încerc o nouă premieră mondială, străbaterea aceluiaşi curs doar ÎN SLIP şi FĂRĂ labe de înot, în aproximativ 120 de zile, în perioada 1 iunie – 1 octombrie 2018”, anunţă românul. Fluviul Mississippi are 3.730 kilometri, fiind cu 1.000 de kilometri mai lung decât Dunărea, şi este mai dificil de străbătut, spune înotătorul.



În luna martie, Avram Iancu, a participat la una dintre cele mai grele competiţii din lume, „6633 Arctic Ultra”, ultra-maratonul de 566 de kilometri de la Cercul Polar. A abandonat însă după prima zi.



Anul trecut, în 16 septembrie, după 89 de zile, a reuşit traversarea înot a Dunării, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, de la un capăt la celălalt, fără costum de neopren. A pornit în aventura sa în 21 iunie, motivat de o carte scrisă de Jules Verne.



În 2016, a devenit primul român care a reuşit să traverseze înot Canalul Mânecii, fără întrerupere şi fără costum de neopren.

