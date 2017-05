Ambasadorul Hans Klemm a făcut pană de cauciuc la Sarmizegetusa Regia. Jandarmii l-au ajutat să repare maşina

Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a vizitat Castelul Corvinilor şi Sarmizegetusa Regia şi s-a declarat impresionat de cele două monumente.

A declarat acest lucru şi într-un filmuleţ publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA în România. În timpul vizitei sale la Sarmizegetusa Regia, ambasadorul american a avut parte şi de un moment mai puţin plăcut. A făcut pană de cauciuc la maşină. Jandarmii i-au sărit în ajutor.

„Americanii au o vorbă: <<Your problems are my problems!>> (Problemele tale sunt problemele mele). Câţi dintre noi nu au auzit această replică celebră în filmele lor? Jandarmii hunedoreni au pus în aplicare celebrul dicton, atunci când şi-au oferit ajutorul pentru a repara pana suferită de maşina Excelenţei Sale Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucureşti, pe timpul vizitei desfăşurate la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia. Colegii noştri s-au bucurat de aprecierea Ambasadorului SUA, care a ţinut să le mulţumească personal”, a relatat Nicolae Răducu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Hunedoara.

