Războiul apei calde la Galaţi. De ce refuză primarul şi CL să acopere pierderile de 90% din reţeaua de distribuţie

Consilierii locali de la Galaţi s-au abţinut „in corpore” de la vot la ultima şedinţă a CL în ceea ce priveşte proiectul privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, din Municipiul Galaţi pentru luna aprilie 2017.

În aceste condiţii, proiectul care prevedea alocarea sumei de 3.187.804 lei pentru acoperirea pierderilor întregistrate în aprilie de către Calorgal - circa 90% din agentul termic cumpărat de la CET s-a pierdut pe traseu, doar 10% fiind efectiv facturat către consumatori - nu a mai fost aprobat.

Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi, a declarat că, în aceste condiţii, Calorgal va trebui să-şi gestioneze activitatea de aşa natură astfel încât să nu mai înregistreze pierderi din activitatea de distribuţie.

„Singurul efect major este faptul că pentru prima oară de foarte multă vreme consilierii locali nu şi-au mai asumat pierderile enorme ale Calorgal. În momentul de faţă Calorgal fiind societate comercială ar trebui să se îngrijească de aşa natură încât astfel de pierderi să nu mai existe”, a declarat primarul.

„Oamenii trebuie să înţeleagă, mă refer în special la directorii celor două societăţi, atât Calorgal, cât şi Electrocentrale, bugetul municipiului Galaţi nu e o vacă de muls, nu putem face absolut nimic doar pentru a acoperi nişte pierderi şi pentru un serviciu zic eu de slabă calitate. Calorgal, dacă ne luăm după datele noastre financiare, ar trebui să aibă în conturile lor aproximativ 7 milioane de lei, care reprezintă în momentul de faţă bani daţi prin celelalte hotărâri de Consiliul Local în plus faţă de nevoile domniilor lor, ar trebui să aibă banii necesari în conturi pentru a se îngriji şi a-şi acopei aceste pierderi", a mai adăugat Ionuţ Pucheanu.

Edilul a mai afirmat şi că, din punctul său de vedere, societatea Electrocentrale nu a dat până acum un răspuns clar în privinţa furnizării apei calde în perioada următoare.

„Mi se pare o luptă surdă. Calorgal pe de o parte întreabă dacă le poate fi dată o anumită cantitate de care are efectiv nevoie şi în condiţiile de producere reglementate de lege şi ANRE, iar Electrocentrale răspunde că nu prea ar putea, în schimb are nişte alternative extraordinare care sunt la fel ca celelalte de anul trecut. Am vorbit inclusiv cu dl. Sinan, l-am rugat să ne dea un răspuns clar cu da sau nu, dar nu s-a întâmplat asta”, a declarat primarul Galaţiului.